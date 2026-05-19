بعد خطف مواطنين في راشيا الفخار... بيانٌ للدفاع المدنيّ

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البيان الآتي:على أثر فقدان الاتصال بسبعة مواطنين في الفخار الحدودية، إثر توغل دورية تابعة للعدو في أطراف البلدة، باشرت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع وحدات من عمليات البحث والمتابعة الميدانية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر المعادي في أجواء المنطقة.وبعد جهود المتابعة والتنسيق، تم العثور على أربعة مواطنين كان قد أخلي سبيلهم، وهم جميعاً بصحة جيدة، فيما لا يزال ثلاثة مواطنين قيد الأسر لدى العدو الإسرائيلي، وتستمر المتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكشف مصيرهم والعمل على تأمين الإفراج عنهم.