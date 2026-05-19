لبنان

"إيدال" وجامعة القديس يوسف يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الاستثمار وريادة الأعمال

19-05-2026 | 10:29
"إيدال" وجامعة القديس يوسف يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الاستثمار وريادة الأعمال
وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) الدكتور ماجد منيمنة، وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، مذكرة تفاهم لترسيخ أطر التعاون المشترك بين الجانبين.
وحضر حفل التوقيع الوزير السابق عبد الله فرحات وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، إلى جانب حشد من الأكاديميين والاستشاريين والمسؤولين. وتهدف المذكرة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز المهارات الأكاديمية والتطبيقية للطلاب والخريجين، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والبحوث الاقتصادية ورسم السياسات الاستثمارية.

وأكد الدكتور زمكحل على أهمية هذه الشراكة لدعم التنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الشابة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، معرباً عن فخره بالتعاون مع "إيدال" للمساهمة في استعادة المواهب والطاقات اللبنانية من الخارج واسترجاع الثقة المفقودة.
 
من ناحيته، أوضح الدكتور منيمنة أن الشراكة تأتي ضمن رؤية لبناء اقتصاد معرفي متين، معتبراً أن الربط بين المخرجات الأكاديمية وحاجات السوق هو المفتاح لجذب الاستثمارات، ومشيراً إلى أن الجامعات تمثل الرافعة البشرية التي تمد المؤسسات بالطاقات الشابة المتميزة.
 
وتنص المذكرة على التنسيق لتوفير المساندة الأكاديمية للمؤسسة وإرساء مشاريع مشتركة وتأمين فرص تدريبية للطلاب.
