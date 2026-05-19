تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"إيدال" وجامعة القديس يوسف يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الاستثمار وريادة الأعمال
Lebanon 24
19-05-2026
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات في
لبنان
(إيدال) الدكتور ماجد منيمنة، وعميد كلية
إدارة الأعمال
في جامعة القديس يوسف الدكتور
فؤاد
زمكحل،
مذكرة تفاهم
لترسيخ أطر التعاون المشترك بين الجانبين.
Advertisement
وحضر حفل التوقيع الوزير السابق
عبد الله
فرحات
وأعضاء مجلس
إدارة المؤسسة
، إلى جانب حشد من الأكاديميين والاستشاريين والمسؤولين. وتهدف المذكرة إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز المهارات الأكاديمية والتطبيقية للطلاب والخريجين، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والبحوث الاقتصادية ورسم السياسات الاستثمارية.
وأكد الدكتور زمكحل على أهمية هذه الشراكة لدعم التنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الشابة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، معرباً عن فخره بالتعاون مع "إيدال" للمساهمة في استعادة المواهب والطاقات
اللبنانية
من الخارج واسترجاع الثقة المفقودة.
من ناحيته، أوضح الدكتور منيمنة أن الشراكة تأتي ضمن رؤية لبناء اقتصاد معرفي متين، معتبراً أن الربط بين المخرجات الأكاديمية وحاجات السوق هو المفتاح لجذب الاستثمارات، ومشيراً إلى أن الجامعات تمثل الرافعة البشرية التي تمد المؤسسات بالطاقات الشابة المتميزة.
وتنص المذكرة على التنسيق لتوفير المساندة الأكاديمية للمؤسسة وإرساء مشاريع مشتركة وتأمين فرص تدريبية للطلاب.
مواضيع ذات صلة
مذكرة تعاون بين جامعة القديس يوسف وشركة "ألفا" لتعزيز التدريب المهني
Lebanon 24
مذكرة تعاون بين جامعة القديس يوسف وشركة "ألفا" لتعزيز التدريب المهني
19/05/2026 20:17:27
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة القديس يوسف كرّمت الأب دكاش
Lebanon 24
جامعة القديس يوسف كرّمت الأب دكاش
19/05/2026 20:17:27
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وإيطاليا يوقّعان مذكرة تفاهم زراعية استراتيجية في ريميني لتعزيز التعاون ودعم صمود القطاع الزراعي
Lebanon 24
لبنان وإيطاليا يوقّعان مذكرة تفاهم زراعية استراتيجية في ريميني لتعزيز التعاون ودعم صمود القطاع الزراعي
19/05/2026 20:17:27
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الماسحات الضوئية في مرفأ بيروت
Lebanon 24
توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل الماسحات الضوئية في مرفأ بيروت
19/05/2026 20:17:27
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العامة
إدارة الأعمال
إدارة المؤسسة
مذكرة تفاهم
اللبنانية
أكاديمية
عبد الله
البشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
Lebanon 24
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
11:49 | 2026-05-19
19/05/2026 11:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
Lebanon 24
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
13:14 | 2026-05-19
19/05/2026 01:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
Lebanon 24
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
13:05 | 2026-05-19
19/05/2026 01:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
Lebanon 24
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
13:03 | 2026-05-19
19/05/2026 01:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
Lebanon 24
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
12:47 | 2026-05-19
19/05/2026 12:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
Lebanon 24
وزير يحرّض على "قصف الضاحية".. الكلام صدر من إسرائيل!
13:36 | 2026-05-18
18/05/2026 01:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "درونات حزب الله".. من أين يطلقها؟
15:15 | 2026-05-18
18/05/2026 03:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
Lebanon 24
في المدينة الرياضية.. الراتب 400 دولار
16:47 | 2026-05-18
18/05/2026 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:49 | 2026-05-19
غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع.. وجدار صوت فوق مناطق لبنانية
13:14 | 2026-05-19
نحو زراعة مستدامة… تعاون يجمع وزارة الزراعة وفرسان مالطا
13:05 | 2026-05-19
الجمارك تعلن عن أيام فتح المكاتب الحدودية لإنجاز المعاملات
13:03 | 2026-05-19
أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟
12:47 | 2026-05-19
حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية
12:36 | 2026-05-19
مجزرة إسرائيلية في دير قانون النهر
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
19/05/2026 20:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24