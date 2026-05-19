تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة مربي النحل في الجنوب تنتقد قرار وزارة الزراعة وتطالب بشراكة حقيقية

Lebanon 24
19-05-2026 | 10:34
A-
A+
نقابة مربي النحل في الجنوب تنتقد قرار وزارة الزراعة وتطالب بشراكة حقيقية
نقابة مربي النحل في الجنوب تنتقد قرار وزارة الزراعة وتطالب بشراكة حقيقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت نقابة مربي النحل في الجنوب، في بيان رسمي، دعمها الكامل لأي خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تربية النحل بما يحمي جودة الإنتاج ويخدم المصلحة الوطنية، معتبرة في الوقت نفسه أن القرار التنظيمي الصادر مؤخراً بصيغته الحالية لا يراعي واقع القطاع والتحديات التي تواجه النحالين في مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement
 
وأوضحت النقابة أنها شاركت في اجتماع دعت إليه وزارة الزراعة لمناقشة مسودة القرار، وجرى الاتفاق حينها على منح الهيئات المعنية مهلة لتقديم الملاحظات تمهيداً لعقد لقاء نهائي للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق.

وأعربت النقابة عن مفاجأتها بإصدار القرار دون عقد الاجتماع النهائي المتفق عليه، ودون الأخذ بالملاحظات الجوهرية التفصيلية التي أرسلتها في المهلة المحددة، واصفة دعوتها السابقة بالشكلية.
 
وحذرت من الانعكاسات السلبية لبعض الإجراءات على حركة المناحل والإنتاج، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب، وما تسبب به من نزوح وحركة نقل إلزامية للمناحل نحو المناطق الآمنة.
 
وختمت النقابة بدعوة الوزارة إلى إعادة دراسة القرار وتعديله بروح الشراكة مع أهل الاختصاص لحماية النحالين والإنتاج الوطني.
مواضيع ذات صلة
نقابة مربي النحل في البقاع : أي مبادرة تُعنى بالقطاع وتطويره يجب أن تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
من وزارة الزراعة.. قرار جديد بشأن تربية النحل وإنتاج العسل
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"شوائب وصفقات".. نقابة مستوردي الخضار والفاكهة تهاجم وزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء ألمان يطوّرون نظاماً لتحويل تربة المريخ إلى سماد صالح لزراعة الغذاء
lebanon 24
Lebanon24
19/05/2026 20:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الزراعة

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الملاح

الملا

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:49 | 2026-05-19
Lebanon24
13:05 | 2026-05-19
Lebanon24
13:03 | 2026-05-19
Lebanon24
12:47 | 2026-05-19
Lebanon24
12:36 | 2026-05-19
Lebanon24
12:24 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24