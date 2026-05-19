نقابة مربي النحل في الجنوب تنتقد قرار وزارة الزراعة وتطالب بشراكة حقيقية

أعلنت نقابة مربي النحل في الجنوب، في بيان رسمي، دعمها الكامل لأي خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تربية النحل بما يحمي جودة الإنتاج ويخدم المصلحة الوطنية، معتبرة في الوقت نفسه أن القرار التنظيمي الصادر مؤخراً بصيغته الحالية لا يراعي واقع القطاع والتحديات التي تواجه النحالين في مختلف المناطق .

وأوضحت النقابة أنها شاركت في اجتماع دعت إليه لمناقشة مسودة القرار، وجرى الاتفاق حينها على منح الهيئات المعنية مهلة لتقديم الملاحظات تمهيداً لعقد لقاء نهائي للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق.



وأعربت النقابة عن مفاجأتها بإصدار القرار دون عقد الاجتماع النهائي المتفق عليه، ودون الأخذ بالملاحظات الجوهرية التفصيلية التي أرسلتها في المهلة المحددة، واصفة دعوتها السابقة بالشكلية.

وحذرت من الانعكاسات السلبية لبعض الإجراءات على حركة المناحل والإنتاج، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع جراء العدوان المستمر على الجنوب، وما تسبب به من نزوح وحركة نقل إلزامية للمناحل نحو المناطق الآمنة.

وختمت النقابة بدعوة الوزارة إلى إعادة دراسة القرار وتعديله بروح الشراكة مع أهل الاختصاص لحماية النحالين والإنتاج الوطني.