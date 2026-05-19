لقاء الرابطة المارونية والتجدد للوطن: تأييد خيار رئيس الجمهورية بالمفاوضات المباشرة

زار وفد من حركة "التجدد للوطن" برئاسة رئيسها الاستاذ شارل عربيد مقر الرابطة ، والتقى رئيسها المهندس مارون الحلو، بحضور عدد من التنفيذي، وتم البحث في الاوضاع الراهنة.

وأبدى المجتمعون في بيان على الاثر، ثقتهم "التامة برئيس الجمهورية وتأييدهم لخياره بالمفاوضات المباشرة انطلاقا من صلاحياته الدستورية"، ورأوا في "ما آلت إليه الجولة الثالثة من مفاوضات لجهة تمديد وقف النار 45 يوما إضافية بالتوازي مع إطلاق مسارين أمني وسياسي، فرصة بناءة لإحراز تقدم ملموس يوقف الحرب الدائرة بين اسرائيل و" " ويعزز التوصل إلى سلام يحفظ سيادة وينهي كل أشكال السلاح خارج الدولة ومؤسساتها الشرعية وفقا لقرارات الحكومة المتقدمة".

وأبدوا قلقهم "الشديد لعمليات بيع الاراضي في بعض المناطق التي تتم من دون رقابة صارمة من قبل البلديات ان الجهات المختصة التي عليها التدقيق في مراقبة عمليات البيع ومصادر التمويل"، مشددين على "ضرورة استصدار قانون واضح وحازم يمنع أي عمليات مشبوهة أو منظمة تهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعي وضرب هوية مناطق معينة وذلك حماية للأرض وصونا للتنوع وللاستقرار".

واستغربوا "تنكر وزيرة التربية لتصحيح الخلل وتحقيق التوازن في ملف تفرغ أساتذة الجامعة "، لافتين الى أن "هذا المطلب ليس مطلبا فئويا أو تفصيلا اداريا يمكن تجاوزه بل هو ضرورة وطنية وأكاديمية لحماية الجامعة الوطنية، والمطلوب بشكل ملح اعتماد معايير أكاديمية شفافة متوازنة وعادلة تضمن استمرارية الجامعة كصرح وطني جامع".

وأكد المجتمعون أن "الابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض بات ضرورة وطنية وأخلاقية لحماية السلم وصون الكرامات"، منوهين بـ"خطوة المدعي العام التمييزي ملاحقة مَن أساؤوا إلى غبطة البطريرك "، مثمنين "كلام وزير الاعلام من الصرح البطريركي، الذي دعا إلى ممارسة حرية التعبير من دون التعدي على حقوق الآخرين"، معولين على "جهوده لصدور قانون حديث للاعلام يواكب العصر ويحمي الحرية ضمن إطار من المسؤولية".