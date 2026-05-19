بوصعب: مصرّون على إقرار قانون العفو العام قبل عيد الأضحى

أكد مجلس النواب، بعد اجتماع هيئة ، أن الرئيس طلب استكمال جدول أعمال الجلسة السابقة في جلسة الخميس التي لن تُرفع إلا حتى الانتهاء من كل اقتراحات القوانين ومن ضمنها قانون العفو العام.

Advertisement

وقال: توصّلنا الى صيغة مقبولة من الغالبية النيابية حول قانون العفو العام وطلبت من عدم الدخول في بازار بنود القانون في ومصرّون على إقراره قبل .

وأفادت معلومات صحفية بأن جدول أعمال الجلسة التشريعية الخميس يتألف من 11 مشروع قانون و 16 إقتراح القانون من ضمنها إستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية.