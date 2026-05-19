رسامني يعلن عن خطوة مهمة بشأن مطار القليعات...إليكم التفاصيل!

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني فضّ العروض في جلسة المزايدة العمومية الخاصة بتلزيم تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، في خطوة تُشكّل محطة مفصلية على طريق إعادة تشغيل ثاني مطار مدني في بعد عقود من الانتظار.وقد رست المزايدة على شركة Sky Lounges Services، بعد استكمال الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وبما ينسجم مع معايير الشفافية والتنافسية القانونية والإدارية، بما يحفظ مصلحة ويؤمن أفضل الشروط التشغيلية والاستثمارية.ويأتي هذا الإنجاز نتيجة متابعة مباشرة وحثيثة من الوزير رسامني، الذي وضع ملف مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات ضمن أولويات الوزارة منذ توليه مهامه، انطلاقاً من رؤية تعتبر أن إعادة تشغيل ليست مجرد مشروع استثماري، بل خطوة وطنية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي، وتخفيف الضغط عن مطار – ، وتوسيع القدرات التشغيلية للطيران المدني اللبناني.كما يُنتظر أن يشكل المشروع رافعة اقتصادية وإنمائية لشمال لبنان وعكار، من خلال تنشيط الحركة السياحية والتجارية والخدمات اللوجستية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز موقع المنطقة ضمن الاقتصادية الوطنية.وأكدت أن هذا المسار يعكس الدولة بإطلاق مشاريع حيوية وفق الأصول القانونية ومعايير الحوكمة الرشيدة، وبما يعيد الثقة بقدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع استراتيجية طال انتظارها.وتوجهت الوزارة بالشكر إلى جميع الجهات الرسمية والإدارية والفنية التي ساهمت في إنجاح هذا المسار، وإلى أبناء والشمال وكل اللبنانيين الذين آمنوا بأن مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات يشكل مشروعاً وطنياً جامعاً وخطوة أساسية نحو مرحلة جديدة من النمو والاستثمار واستعادة لبنان لدوره الحيوي في قطاع النقل والخدمات في المنطقة.