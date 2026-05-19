حزب الله يعلن عن سلسلة ضربات جديدة على مواقع اسرائيلية

اعلن " " في سلسلة بيانات، ان " الاسلامية استهدفت آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مثلّث القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة، كما استهدفت تجمّعًات لجنود العدوّ في وراميا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وفي بقذائف المدفعية".

كما اعلن "حزب الله" أنه "استهدف تجمّعات لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان وقرب مرفأ بلدة في منطقة الإسكندرونة وعند مرتفع الرندة في بلدة الناقورة، بقذائف المدفعيّة والصليات الصاروخيّة والمسيّرات الانقضاضيّة على دفعات متكرّرة".

واستهدف "جرّافة تابعة لجيش العدوّ شرق معتقل بمحلّقة انقضاضيّة وحققت إصابة مؤكّدة". واستهدف ايضا "جهاز تشويش على المسيّرات من نوع " دوم" في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحققت إصابة مؤكّدة".