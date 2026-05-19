أبعد من التهدئة.. ما الذي يمنع تل أبيب من تثبيت الهدنة الشاملة؟

Advertisement

كشف مصدر أمني لـ" " أن لا تبدو في وارد الذهاب إلى وقف فعلي لإطلاق النار في ، ولا حتى إلى هدنة ثابتة بالمعنى السياسي والعسكري الكامل.وبحسب المصدر، فلو كانت تريد فعلًا تثبيت هدنة شاملة، لكانت اتخذت هذه الخطوة منذ وقت مبكر، ما كان سيضع " " أمام ضغط داخلي وخارجي كبير، ويحرجه سياسيًا أمام الرأي . إلا أن ما يجري ميدانيًا يعكس، وفق المصدر، اتجاهًا معاكسًا تمامًا.وأشار المصدر إلى أن الاستراتيجية لم تصل بعد إلى المرحلة التي تعتبر فيها الحرب منتهية أو حتى قابلة للتجميد الكامل، على المستوى العسكري.وأضاف أن إسرائيل تعمل على بناء خطوط دفاعية وأمنية متقدمة تتجاوز الخط الأول، وصولًا إلى خطوط ثانية وثالثة داخل الأراضي ، وهو ما يفسّر استمرار الضغط العسكري وعمليات الاستهداف الواسعة وامتداد دائرة النزوح تدريجيًا باتجاه قرى وبلدات في قضاء .