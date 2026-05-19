تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أدباء لبنان على لوحة سورية.. خطأ تاريخي أم عقلية لا تتغيّر؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
19-05-2026 | 14:30
A-
A+
أدباء لبنان على لوحة سورية.. خطأ تاريخي أم عقلية لا تتغيّر؟
أدباء لبنان على لوحة سورية.. خطأ تاريخي أم عقلية لا تتغيّر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعاد نصبٌ تعريفي في منطقة "سوريا الصغيرة" في مدينة نيويورك الاميركية فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة اللبنانية ـ السورية، بعدما تضمّن توصيف عدد من أدباء ومفكري المهجر، وبينهم جبران خليل جبران، على أنهم "سوريون"، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط الجالية اللبنانية، ودفع وزير الخارجية يوسف رجي إلى المطالبة بتعديل اللوحة، معتبراً أنها تمحو الهوية اللبنانية وتعيد تقديم شخصيات لبنانية ضمن إطار لا يعكس واقعها التاريخي والسياسي.

القضية بدأت مع تثبيت لوحة تذكارية في الحي الذي كان يعرف تاريخياً باسم "Little Syria" في مانهاتن، وهو الحي الذي استقبل موجات مهاجرين من بلاد الشام أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وبحسب القائمين على المشروع، فإن التسمية تعود إلى الحقبة العثمانية، حين كانت المنطقة الممتدة من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن تُعرف في الأدبيات الغربية باسم "سوريا الكبرى" أو "بلاد الشام". لكن الاعتراض اللبناني لم يكن على الاسم التاريخي للحي بحد ذاته، بل على تقديم شخصيات لبنانية معروفة وكأنها سورية الهوية والانتماء.

هذا الحدث أعاد إحياء الجدلية التاريخية التي عمرها عقود، وربما أكثر من قرن. فمنذ نشوء دولة لبنان، بقي جزء من الخطاب السياسي والثقافي في سوريا ينظر إلى لبنان باعتباره امتداداً جغرافياً وتاريخياً لسوريا الطبيعية، فيما تشكّل في المقابل داخل لبنان خطاب مضاد يقوم على التشديد على الخصوصية اللبنانية والهوية المستقلة.

هذه الحساسية لم تولد مع النظام السوري السابق فقط، ولم تختفِ مع تبدل الأنظمة أو التحولات السياسية. فحتى بعد تراجع النفوذ السوري المباشر في لبنان، لا تزال تظهر بين وقت وآخر سجالات تتعلق بالهوية والانتماء والتاريخ المشترك. وفي كل مرة يعود النقاش نفسه: هل لبنان كيان مستقل بهويته الخاصة، أم جزء من فضاء مشرقي أوسع جرى تقسيمه سياسياً؟

المفارقة أن شخصيات مثل جبران وميخائيل نعيمة، وإيليا أبي ماضي عاشت فعلاً ضمن فضاء ثقافي مشرقي واحد، وهاجرت من منطقة كانت تُعرف خارجياً باسم "سوريا العثمانية"، لكن ذلك لا يلغي هويتهم اللبنانية التي أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من إرثهم الأدبي والسياسي. ولهذا، يبدو أن الأزمة أعمق من مجرد خطأ تاريخي أو توصيف أكاديمي. إنها صراع مزمن على السردية والذاكرة والهوية، يتجدد كلما ظهر حدث يعيد خلط الحدود بين التاريخ والجغرافيا والسياسة. فالمشكلة، بالنسبة إلى كثير من اللبنانيين، ليست في الاعتراف بالتاريخ المشترك بين البلدين، بل في الخوف الدائم من ذوبان الكيان اللبناني داخل رواية أوسع تنزع عنه خصوصيته.

وربما لهذا السبب تحديداً، لم تنهِ السنوات الطويلة ولا تغيّر الأنظمة هذا الجدل. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بالسياسة، بل بعقلية متجذرة لدى الطرفين، ترى في التاريخ حقاً دائماً في إعادة تعريف الحاضر، وعقلية أخرى تخشى دائماً أن يتحول هذا التاريخ إلى وسيلة لإلغاء الهوية.

Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
توجيهات لبنانية لسفارة لبنان في واشنطن لتصحيح توصيف أدباء المهجر
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة يطلب تصحيح توصيف هوية أدباء "الرابطة القلمية" في نيويورك
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يستقبل السفير الكويتي: مواقف طهران "التاريخية" تدعم سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24
انتبهوا من "عدوى الإحباط".. كيف تنجون من عقلية "لا أمل" التي تجتاح العالم؟
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

وزير الخارجية

اللبنانية

الاميركي

نيويورك

السورية

القضايا

الأردن

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-05-19
Lebanon24
15:29 | 2026-05-19
Lebanon24
16:58 | 2026-05-19
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:24 | 2026-05-19
Lebanon24
16:19 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24