لبنان
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-05-2026
|
14:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خضم الانتظار
الطويل
والأشهر العجاف التي عاشها موظفو القطاع العام والمتقاعدون بحثاً عن حقوقهم المغيّبة، تلوح في الأفق بارقة أمل جديّة قد تُنهي هذه المعاناة قريباً جداً.
وفي هذا السياق، تواصل "
لبنان
٢٤" مع
رئيس رابطة
قدامى القوى المسلحة، العميد المتقاعد
شامل روكز
، الذي أكد بشكل حاسم صحة المعلومات بشأن إدراج ملفات القطاع العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الخميس.
وأشار روكز إلى أن القوانين الخاصة بحقوق القطاع العام والمتقاعدين كافة، بدءاً من الرواتب الستة، مروراً بالمساعدات المدرسية للعام ٢٤-٢٥، وصولاً إلى التعويض العائلي، قد
أُدرجت رسمياً كبند أول على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة قبل ظهر الخميس.
وقال: "يتجدد الأمل بقوة بعد سلسلة من المطالبات وأشهر طويلة من الانتظار المرير".
وأكد أنه لا توجد أي مبررات أو أسباب قد تحول دون إقرار هذه القوانين في جلسة الخميس المقبل، كونها ملفات معيشية وحيوية بحتة تمس لقمة عيش المواطن، ومجردة تماماً من أي أبعاد أو خلفيات سياسية.
