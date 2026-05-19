تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-05-2026 | 14:23
A-
A+
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام
بارقة أمل للمتقاعدين والقطاع العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خضم الانتظار الطويل والأشهر العجاف التي عاشها موظفو القطاع العام والمتقاعدون بحثاً عن حقوقهم المغيّبة، تلوح في الأفق بارقة أمل جديّة قد تُنهي هذه المعاناة قريباً جداً.
Advertisement
وفي هذا السياق، تواصل  "لبنان ٢٤" مع رئيس رابطة قدامى القوى المسلحة، العميد المتقاعد شامل روكز، الذي أكد بشكل حاسم صحة المعلومات بشأن إدراج ملفات القطاع العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة  يوم الخميس.
 
وأشار روكز  إلى أن القوانين الخاصة بحقوق القطاع العام والمتقاعدين كافة،  بدءاً من الرواتب الستة، مروراً بالمساعدات المدرسية للعام ٢٤-٢٥، وصولاً إلى التعويض العائلي، قد
أُدرجت رسمياً كبند أول على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة قبل ظهر الخميس.
وقال: "يتجدد الأمل بقوة بعد سلسلة من المطالبات وأشهر طويلة من الانتظار المرير". 
وأكد أنه لا توجد أي مبررات أو أسباب قد تحول  دون إقرار هذه القوانين في جلسة الخميس المقبل، كونها ملفات معيشية وحيوية بحتة تمس لقمة عيش المواطن، ومجردة تماماً من أي أبعاد أو خلفيات سياسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس العام الماروني: إعلان وقف النار خطوة إيجابية وبارقة أمل نحو استعادة الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر : اتفاق وقف النار مع إيران بارقة أمل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين تهدد: الى التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لعلاج الحالات "الميؤوس" منها.. بارقة أمل لمرضى السرطان "بتوقيع لبناني"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس رابطة

شامل روكز

عميد ال

الطويل

المري

فيات

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-05-19
Lebanon24
15:29 | 2026-05-19
Lebanon24
16:58 | 2026-05-19
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:24 | 2026-05-19
Lebanon24
16:19 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24