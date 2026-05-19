بعد تدمير مركز صحي في المعشوق...بيان شجب من وزارة الصحة!

شجبت ، في بيان "تدمير العدو بشكل كامل لمركز الرعاية الصحية الأولية الذي تشرف عليه الهيئة الصحية في بلدة المعشوق أمس الإثنين 18 أيار. أضافت الوزارة في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن المركز المدمر من ضمن شبكة مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق والتابعة لوزارة الصحة العامة بهدف تأمين للبنانيين، مما يرفع عدد المراكز المستهدفة في هذا العدوان إلى واحد وثلاثين مركزًا" .

وتابعت الوزارة أن هذه الإعتداءات المتكررة إنتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي الذي نص على حماية المسعفين والمنشآت الطبية والإسعافية والمراكز الصحية، في وقت أن العدو الإسرائيلي يواصل استهداف القطاع الطبي بأطقمه ومراكزه ضاربًا بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية.