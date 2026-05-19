اقتراح تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمرة واحدة ينطلق من تجارب أوروبية

يبت مجلس النواب في جلسته التشريعية الخميس عدداً من اقتراحات ومشاريع القوانين ، ومن بينها اقتراح تحديد ولاية رئيس بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحق للرئيس الترشح لولاية ثانية، بعد ان كانت تحدّدت سابقاً بخمس سنوات، لكن غير قابلة للتجديد، إلا بعد انقضاء ولاية كاملة. وهو ما اعتبره الاقتراح النيابي انه يعيق عمل رئاسة الجامعة، في كثير من الأحيان.

يستند النواب الذين قدّموا الاقتراح، إلى تجارب معظم الجامعات الأوروبية، التي تتيح في مدة ولاية رؤساء الجامعات، الفرصة لوضع وتنفيذ الخطة الأكاديمية والتربوية، التي سبق له ووضعها وترشح على أساسها.

وورد في الطرح أنّ "رئاسة الجامعة هي من وظائف القيادة الإدارية، التي تتطلب استقراراً، ومدة زمنية معقولة، ليتسنى له القيام بالخطط التي رسمها في تطوير ورفع مكانة هذه الجامعة. ونظراً للدور الوطني والأكاديمي الذي تضطلع به الجامعة اللبنانية، بإعتبارها المؤسسة التعليمية الرسمية الأم في ، وحرصاً على ضمان استمرارية العمل الأكاديمي والإداري فيها، بما يحفظ استقرارها ويصون دورها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد"، وانطلاقًا من مبدأ تأمين الاستقرار المؤسساتي داخل الجامعة اللبنانية، وحماية انتظام عملها، يأتي اقتراح هذا القانون، " إلى إمكانية تجديد ولاية اللبنانية، وفقاً للألية المحددة في المادة العاشرة، من قانون تنظيم هذه الجامعة وتعديلاته".