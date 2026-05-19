تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
لماذا تستهدف إسرائيل الإسعاف والدفاع المدني في لبنان؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-05-2026
|
15:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني لـ"
لبنان24
" إن استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين في الجنوب لا يمكن فصله عن محاولة
إسرائيل
ضرب ما تعتبره "البنية الخلفية" لحزب الله، لا العسكرية فقط، بل أيضاً شبكات الدعم والإخلاء والتموين والاتصال الميداني. وبحسب المصدر، فإن
تل أبيب
تتعامل مع بعض المراكز الصحية والإسعافية في القرى الحدودية على أنها جزء من بيئة عمل الحزب، ما يجعلها ضمن
بنك الأهداف
، خصوصاً عندما تتحرك في مناطق الاشتباك أو بعد
الغارات
.
Advertisement
لبنان.. إصابة عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي ووفاة مواطن متأثرا بجراحه" style="width: 100%; height: 100%;" />
ويرى المصدر أن الهدف لا يقتصر على منع نقل المصابين، بل افتعال ضغط أوسع على القرى الجنوبية، عبر إضعاف قدرة السكان على الصمود، وتحويل أي حركة إغاثية إلى مغامرة محفوفة بالخطر. بهذا المعنى، لا تستهدف إسرائيل الحجر فقط، بل شروط البقاء في الجنوب والتي تعتبر فرق الإسعاف العنصر الفعّال ضمنها بالاضافة إلى الطرق، الاتصالات، والقدرة على الاستجابة بعد كل ضربة.
وقد تكررت خلال الأيام الماضية عمليات استهداف مراكز أو طواقم إسعافية في الجنوب، فيما تقول إسرائيل إنها تضرب بنى مرتبطة بحزب الله، في مقابل تنديد منظمات إنسانية باستهداف المسعفين والمرافق الطبية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: استهداف العمال والعاملين في الاسعاف والصحة والاغاثة والصليب الاحمر والدفاع المدني انتهاك للقوانين
Lebanon 24
الرئيس عون: استهداف العمال والعاملين في الاسعاف والصحة والاغاثة والصليب الاحمر والدفاع المدني انتهاك للقوانين
20/05/2026 01:12:46
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل يُدين استهداف إسرائيل عناصر من الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
Lebanon 24
وزير العمل يُدين استهداف إسرائيل عناصر من الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
20/05/2026 01:12:46
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
20/05/2026 01:12:46
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": شهداء من الدفاع المدني اللبناني جراء استهداف إسرائيليّ مباشر في النبطية
Lebanon 24
"لبنان 24": شهداء من الدفاع المدني اللبناني جراء استهداف إسرائيليّ مباشر في النبطية
20/05/2026 01:12:46
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
بنك الأهداف
حزب الله
✨ الخلف
تل أبيب
لبنان24
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
12:20 | 2026-05-19
19/05/2026 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب تحت نار المجازر.. الغارات تلاحق المدنيين والقصف لا يتوقف (تحديث مستمر)
Lebanon 24
الجنوب تحت نار المجازر.. الغارات تلاحق المدنيين والقصف لا يتوقف (تحديث مستمر)
15:29 | 2026-05-19
19/05/2026 03:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تقدم قوة إسرائيلية نحو ساحة حداثا.. هذا ما فعله "الحزب"
Lebanon 24
خلال تقدم قوة إسرائيلية نحو ساحة حداثا.. هذا ما فعله "الحزب"
16:58 | 2026-05-19
19/05/2026 04:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
Lebanon 24
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
16:57 | 2026-05-19
19/05/2026 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:24 | 2026-05-19
19/05/2026 04:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
Lebanon 24
موجة شراء اراضي في كسروان وجبيل
01:30 | 2026-05-19
19/05/2026 01:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
Lebanon 24
بعد دويّ إنفجار في منطقة الأوزاعي... هذا ما تبيّن
07:20 | 2026-05-19
19/05/2026 07:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل.. هل تبرأ راغب علامة من إبنه لؤي؟ (صور)
03:43 | 2026-05-19
19/05/2026 03:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
Lebanon 24
عانى من المرض وتدهور وضعه الصحيّ... وفاة ممثل عربيّ شاب (صورة)
07:55 | 2026-05-19
19/05/2026 07:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
Lebanon 24
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
12:20 | 2026-05-19
19/05/2026 12:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
12:20 | 2026-05-19
من سجن رومية إلى مختلف المناطق.. قانون العفو العام يشعل الشارع اللبناني (صور وفيديو)
15:29 | 2026-05-19
الجنوب تحت نار المجازر.. الغارات تلاحق المدنيين والقصف لا يتوقف (تحديث مستمر)
16:58 | 2026-05-19
خلال تقدم قوة إسرائيلية نحو ساحة حداثا.. هذا ما فعله "الحزب"
16:57 | 2026-05-19
في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان
16:24 | 2026-05-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:19 | 2026-05-19
وزير الصحة من جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24