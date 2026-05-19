تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا تستهدف إسرائيل الإسعاف والدفاع المدني في لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-05-2026 | 15:25
A-
A+
لماذا تستهدف إسرائيل الإسعاف والدفاع المدني في لبنان؟
لماذا تستهدف إسرائيل الإسعاف والدفاع المدني في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مصدر أمني لـ"لبنان24" إن استهداف سيارات الإسعاف والمسعفين في الجنوب لا يمكن فصله عن محاولة إسرائيل ضرب ما تعتبره "البنية الخلفية" لحزب الله، لا العسكرية فقط، بل أيضاً شبكات الدعم والإخلاء والتموين والاتصال الميداني. وبحسب المصدر، فإن تل أبيب تتعامل مع بعض المراكز الصحية والإسعافية في القرى الحدودية على أنها جزء من بيئة عمل الحزب، ما يجعلها ضمن بنك الأهداف، خصوصاً عندما تتحرك في مناطق الاشتباك أو بعد الغارات.
Advertisement
<a class='entities-links' href='/entity/1008237370/لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لبنان&id=1486&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=لبنان.. إصابة عنصر دفاع مدني بقصف إسرائيلي ووفاة مواطن متأثرا بجراحه" style="width: 100%; height: 100%;" />

ويرى المصدر أن الهدف لا يقتصر على منع نقل المصابين، بل افتعال ضغط أوسع على القرى الجنوبية، عبر إضعاف قدرة السكان على الصمود، وتحويل أي حركة إغاثية إلى مغامرة محفوفة بالخطر. بهذا المعنى، لا تستهدف إسرائيل الحجر فقط، بل شروط البقاء في الجنوب والتي تعتبر فرق الإسعاف العنصر الفعّال ضمنها بالاضافة إلى الطرق، الاتصالات، والقدرة على الاستجابة بعد كل ضربة.

وقد تكررت خلال الأيام الماضية عمليات استهداف مراكز أو طواقم إسعافية في الجنوب، فيما تقول إسرائيل إنها تضرب بنى مرتبطة بحزب الله، في مقابل تنديد منظمات إنسانية باستهداف المسعفين والمرافق الطبية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: استهداف العمال والعاملين في الاسعاف والصحة والاغاثة والصليب الاحمر والدفاع المدني انتهاك للقوانين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يُدين استهداف إسرائيل عناصر من الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": شهداء من الدفاع المدني اللبناني جراء استهداف إسرائيليّ مباشر في النبطية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 01:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

بنك الأهداف

حزب الله

✨ الخلف

تل أبيب

لبنان24

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-05-19
Lebanon24
15:29 | 2026-05-19
Lebanon24
16:58 | 2026-05-19
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:24 | 2026-05-19
Lebanon24
16:19 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24