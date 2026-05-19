المطران بو نجم في لقاء للاعلاميين: ليصبح الإعلام مساحةً للبناء وجسرًا للقاء

بعدها، ألقى راعي الأبرشيّة المطران أنطوان بو نجم كلمة دعا فيها الإعلاميين إلى عيش رسالتهم انطلاقًا من القيم التي يقدّمها الكتاب المقدّس، ليصبح الإعلام مساحةً للبناء وجسرًا للقاء.

، تناول المطران منير خيرالله أبرز النقاط الواردة في رسالة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة اليوم العالمي الستّين لوسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: "المحافظة على الأصوات والوجوه البشريّة". وأشار إلى أنّ الحفاظ على الوجوه والأصوات يعني الحفاظ على ذواتنا، ولتحقيق هذا الهدف، طرح البابا ثلاثة مواقف أساسيّة. يتمثّل الموقف الأوّل في عدم التخلّي عن قناعاتنا والقيام بواجبنا من خلال استخدام حكيم للأدوات الموضوعة في خدمتنا، بما يساعدنا على النمو في الإنسانيّة والمعرفة.

أمّا الموقف الثاني، فيقوم على أنّ قبول الآخر يشكّل أساس كل علاقة وصداقة، وعدم السماح للذكاء الاصطناعي بأن يسلبنا فرصة اللقاء مع الآخر المختلف عنّا، لأنّه من دون قبول الآخر لا يمكن بناء علاقة أو صداقة حقيقيّة.

ويتمثّل الموقف الثالث في جعل التكنولوجيا الرقميّة حليفةً للإنسان.

كما دعا المطران خيرالله الإعلاميين والإعلاميات إلى استخدام استخدامًا مسؤولًا، من أجل حماية “صورتنا الشخصيّة ووجهنا وصوتنا”، تفاديًا لاستعمالها في إنشاء محتويات أو ممارسات ضارّة، والتحلّي بالصدق والشفافيّة والشجاعة والرؤية الواسعة لبناء مواطنة رقميّة واعية ومسؤولة.

وفي الختام، جرى نقاش مع الحضور حول مسؤوليّة الإعلام ودور الإعلاميين في صون صورة الإنسان، تلاه جولة في الدير ثم مأدبة غداء.