الجنوب تحت نار المجازر.. الغارات تلاحق المدنيين والقصف لا يتوقف (تحديث مستمر)

تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والبقاع، إذ ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق المدنيين في بلدة دير قانون النهر، جراء غارة استهدفت الشارع العام في البلدة.
وفي حصيلة أولية، أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الغارة أدت إلى سقوط 11 شهيداً وجريحين، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين محتملين.
View this post on Instagram
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
وبحسب المعلومات، أدت الغارة إلى استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم و3 أطفال، وهم علاء ديبو وزوجته زهراء نجدي وأولادهما مليكة وماريا ومحمد باقر. كما أفيد عن استشهاد والد زهراء نجدي وشقيقها.
وفي البقاع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة لبايا، أعقبتهما غارة ثالثة نفذتها مسيّرة إسرائيلية.
وتزامناً مع الغارات، خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق الجنوب وعدد من المناطق اللبنانية الأخرى، بينها البقاع.
كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ثقيل بلدتي زبدين وجبل الأحمر في حاروف، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بليدا وميس الجبل تسببت بارتجاجات قوية.
وفي الزرارية، أفيد بأن الصاروخ الذي استهدف المنطقة لم ينفجر، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجتين ناريتين في بلدة حانويه.