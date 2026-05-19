الجنوب تحت نار المجازر.. الغارات تلاحق المدنيين والقصف لا يتوقف (تحديث مستمر)

تستمر في اعتداءاتها على الجنوب والبقاع، إذ ارتكب الجيش مجزرة بحق المدنيين في بلدة دير قانون النهر، جراء غارة استهدفت الشارع العام في البلدة.

وفي حصيلة أولية، أفادت مندوبة " " بأن الغارة أدت إلى سقوط 11 شهيداً وجريحين، فيما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين محتملين.

وبحسب المعلومات، أدت الغارة إلى استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم و3 أطفال، وهم علاء ديبو وزوجته زهراء نجدي وأولادهما مليكة وماريا ومحمد . كما أفيد عن استشهاد والد زهراء نجدي وشقيقها.

وفي ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة لبايا، أعقبتهما غارة ثالثة نفذتها مسيّرة إسرائيلية.

وتزامناً مع ، خرق جدار الصوت على دفعتين فوق الجنوب وعدد من المناطق الأخرى، بينها البقاع.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ثقيل بلدتي وجبل الأحمر في حاروف، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة بين بليدا وميس الجبل تسببت بارتجاجات قوية.

وفي الزرارية، أفيد بأن الصاروخ الذي استهدف المنطقة لم ينفجر، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجتين ناريتين في بلدة حانويه.