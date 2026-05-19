عبد المسيح: نطالب بجلسة نيابية للبحث في الحرب والمفاوضات

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "شاركت اليوم في إجتماع اللجان المشتركة لبحث : مما لا شك فيه أن القانون مهم، لكن ما أدهشني هو حماسة الملف عند الكثير من النواب و الجهات السياسية كأن الدنيا بخير ولا يوجد حرب ولا تتنزه في الجنوب ولا أزمة نزوح، كما أن المفاوضات في تفصيل غير مهم و لا يحظى بأولوية قصوى. العفو العام مهم وسيقر لكن المطلوب إعطاء نفس الإهتمام والسرعة والشحن لملف التفاوض من أجل إنتهاء الحرب والالتفاف حول رئيس الجمهورية ودعمه وعدم تركه لحين إنتظار النتيجة فيبنوا على الشيء مقتضاه. المطلوب جلسة نيابية لبحث الحرب والمفاوضات والتصويت على دعم فخامة رئيس الجمهورية في دبلوماسيته".