تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات

Lebanon 24
19-05-2026 | 16:11
A-
A+
في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات
في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للمنصة الوطنية في شأن العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان، التي أنشأتها الهيئة بعد عقد سلسة اجتماعات تقنية تشاورية مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

تضمّ اللّجنة ممثلات وممثلين من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

ويأتي اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية، وضمن مشروع تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات الذي تتعاون فيه الهيئة الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تجدر الاشارة إلى أن سيتم تطوير هذه المنصة الوطنية ومحتواها، بتعاون وثيق بين الهيئة الوطنية والوزارات والادارات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سر الهيئة الوطنية، ولميا عسيران أمينة صندوق الهيئة الوطنية، ونيسيا الضناوي أخصائية برامج في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وعضوات من الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري وممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

افتتحت زعرور اللقاء بكلمة أبرز جاء فيها: "إن خطة عمل اللجنة ستستمرّ حتى نهاية العام، بهدف أن تصبح المعلومات متوفّرة على المنصّة، بعد إعداد الاستمارة الموحّدة، ورصد وجمع الدراسات والأبحاث، وتوزيع الاستمارة على الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى عقد اجتماعات تقنية دورية، وتحليل البيانات، وإصدارها، وتقييم الدراسات ونشرها".

بعدها عرضت السيدة ميريام صفير رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية المنصة الوطنية والموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتمّ خلال اللقاء عرض مهام اللجنة، إضافةً إلى دور إدارة الإحصاء المركزي ومنهجية البحث وخطة العمل.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين ووضع أسس خارطة عمل مستقبلية. 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: ربع النساء والفتيات في لبنان أُجبرن على الفرار من منازلهن
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في المالية بحث في امكانات تطوير منصة وطنية موحدة للمدفوعات الرقمية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وUNDP لتعزيز تمكين النساء والمساواة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تعلن تأسيس لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 03:21:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

المرأة

إدارة الإحصاء المركزي

الاستراتيجية الوطنية

الإدارات العامة

المجتمع المدني

الهيئة الوطنية

الأمم المتحدة

عمل اللجنة

خطة العمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-05-19
Lebanon24
15:29 | 2026-05-19
Lebanon24
16:58 | 2026-05-19
Lebanon24
16:57 | 2026-05-19
Lebanon24
16:24 | 2026-05-19
Lebanon24
16:19 | 2026-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24