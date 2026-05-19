في أول اجتماع لها… خطوات تأسيسية للمنصة الوطنية لحماية النساء والفتيات

عقدت " لشؤون المرأة "، الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للمنصة الوطنية في شأن العنف ضدّ النساء والفتيات في ، التي أنشأتها الهيئة بعد عقد سلسة اجتماعات تقنية تشاورية مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

تضمّ اللّجنة ممثلات وممثلين من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

ويأتي اللقاء في إطار للمرأة في لبنان (2022–2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية، وضمن مشروع تعزيز قدرات الآليات الوطنية لشؤون المرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات الذي تتعاون فيه الهيئة الوطنية مع صندوق للسكان.

تجدر الاشارة إلى أن سيتم تطوير هذه المنصة الوطنية ومحتواها، بتعاون وثيق بين الهيئة الوطنية والوزارات والادارات الرسمية ومنظمات المعنية.

شارك في اللقاء المحامية نتالي زعرور أمينة سر الهيئة الوطنية، ولميا عسيران أمينة صندوق الهيئة الوطنية، ونيسيا الضناوي أخصائية برامج في مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، وعضوات من الهيئة، وضابطات وضباط الارتكاز الجندري وممثلات وممثلون من الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

افتتحت زعرور اللقاء بكلمة أبرز جاء فيها: "إن خطة ستستمرّ حتى نهاية العام، بهدف أن تصبح المعلومات متوفّرة على المنصّة، بعد إعداد الاستمارة الموحّدة، ورصد وجمع الدراسات والأبحاث، وتوزيع الاستمارة على الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى عقد اجتماعات تقنية دورية، وتحليل البيانات، وإصدارها، وتقييم الدراسات ونشرها".

بعدها عرضت السيدة ميريام رئيسة لجنة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الهيئة الوطنية المنصة الوطنية والموقع الإلكتروني الخاص بها.

وتمّ خلال اللقاء عرض مهام اللجنة، إضافةً إلى دور ومنهجية البحث وخطة العمل.

واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين ووضع أسس خارطة عمل مستقبلية.