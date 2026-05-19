في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان

أعلن الجيش ، مقتل أحد ضباطه في معارك بجنوب ، وهو الضابت الثالث للجيش الإسرائيلي الذي يقتل في معارك جنوبي لبنان، منذ 5 أيام، وفق الإعلام الاسرائيلي.

وقال الجيش في بيان: إن "الرائد (احتياط) إيتمار سابير (27 عاما)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 قُتل في معركة بجنوب لبنان"، من دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات مقتله.

لكن صحيفة " "، قالت إنه قُتل صباح الثلاثاء، في مع أحد عناصر " " في قرية شمال بلدة ، جنوبي لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا أيضا في خلال المعركة.