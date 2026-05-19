في خلال 5 أيام...ضابط اسرائيلي ثالث يُقتل بمعارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد ضباطه في معارك بجنوب لبنان، وهو الضابت الثالث للجيش الإسرائيلي الذي يقتل في معارك جنوبي لبنان، منذ 5 أيام، وفق الإعلام الاسرائيلي.
وقال الجيش في بيان: إن "الرائد (احتياط) إيتمار سابير (27 عاما)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 7008 قُتل في معركة بجنوب لبنان"، من دون مزيد من التفاصيل عن ملابسات مقتله.
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إنه قُتل صباح الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع أحد عناصر "حزب الله" في قرية القوزح شمال بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا أيضا في خلال المعركة.