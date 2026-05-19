أزمة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب طويلة

كتب معروف الداعوق في" النهار": أعطى تمديد وقف الأعمال العدائية المبرم بين وإسرائيل في ١٦ نيسان الماضي لمدة ٤٥ يوما اضافية، انطباعاً بالاوساط الديبلوماسية بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والاحتلال الحاصل لمناطق واراضٍ لبنانية، واسعة وبعيدة عن الحدود الجنوبية، قد يستغرق وقتاً أطول مما توقعه البعض،. وتستند هذه الاوساط الديبلوماسية إلى جملة وقائع، تجعل من امكانية تسريع الجهود والمساعي المبذولة السياسية والديبلوماسية المبذولة للتوصل إلى تفاهم او اتفاق ما بين لبنان وإسرائيل، مستبعدة او غير واقعية، أولها لارتباط الصراع الدائر بايران واستمرار تحرك ، بايعاز ايراني ضد اسرائيل. ومن وجهة نظر الاوساط المذكورة، يبدو من الصعوبة بمكان، توصل المفاوضين اللبناني والاسرائيلي، الى اتفاق، قبل إيجاد حل للحرب الأميركية الإسرائيلية على ، ويبدو أن مسار المفاوضات والاسرائيلية، قد يستغرق وقتا اطول مما هو متوقع، ما يعني ان أزمة لجنوب لبنان، قد تطول لوقت اضافي، لا يمكن تحديده.

