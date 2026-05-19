تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الوضع في المطار ممسوك أمنياً...تراجع الطلب على السفر والشركات خفضت رحلاتها

Lebanon 24
19-05-2026 | 23:00
A-
A+
الوضع في المطار ممسوك أمنياً...تراجع الطلب على السفر والشركات خفضت رحلاتها
الوضع في المطار ممسوك أمنياً...تراجع الطلب على السفر والشركات خفضت رحلاتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة متذبذبة بين عودة شركات الطيران تدريجياً وتراجع الطلب على السفر.
Advertisement
على الرغم من استئناف غالبية الشركات العربية والأجنبية رحلاتها إلى لبنان، بقيت الحركة دون التوقعات، حتى مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي كان يفترض أن يشكل فرصة لانتعاش حركة السفر.
بعد تعليق رحلاتها منذ نحو شهرين نتيجة التطورات الإقليمية، عادت شركات طيران إلى مطار بيروت، وآخرها شركة Aegean Airlines التي بدأت في 12 أيار الجاري تسيير رحلات بين بيروت وأثينا، ويتوقع أن تعود شركتا Air France وTransavia قريباً، فيما لا تزال شركات أوروبية أخرى مثل Lufthansa و Eurowings تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت. وبذلك، أصبحت الشركات العربية والأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى لبنان تشمل: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية الكويتية، الملكية الأردنية، الخطوط الجوية العراقية، UR Airlines، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران، طيران الجزيرة، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية التركية. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز يوضح لـ"النهار" أن "حركة المطار كانت تراوح بين 25% و35% يومياً منذ بدء الحرب في 28 شباط وحتى وقف إطلاق النار، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي"، مشيراً إلى أن "الحركة نشطت بعد وقف إطلاق النار، وارتفعت إلى نحو 45% مقارنة بالفترة عينها من نيسان 2025".
ويضيف أن "عدد الواصلين والمغادرين يبلغ حالياً نحو 10 آلاف و700 راكب يومياً، فيما يشكل الواصلون أكثر من 60% من مجمل الحركة. أما خلال شهر أيار، فبلغ عدد الركاب الواصلين حتى 19 منه 84 ألفاً و367 راكباً، فيما غادر 72 ألفاً و987 راكباً". خلال شهر أيار، بلغ عدد الركاب الواصلين حتى 19 منه 84 ألفاً و367 راكباً، فيما غادر 72 ألفاً و987 راكباً طوال السنوات الماضية، شكل مطار بيروت منفذاً أساسياً للعديد من السوريين للسفر والتنقل، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي شهدتها سوريا، إضافة إلى محدودية حركة الطيران عبر المطارات السورية لآجال طويلة. لكن المدة الأخيرة شهدت تراجعاً نسبياً في اعتماد السوريين على مطار بيروت كنقطة سفر رئيسية، نتيجة متغيرات جديدة تتعلق بحركة الطيران والإجراءات الحدودية، وذلك بسبب عودة مطار دمشق إلى استقبال عدد من شركات الطيران العربية والأوروبية، إلى جانب فرض السلطات اللبنانية إجراءات جديدة على المسافرين السوريين الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية، ومنها فرض رسم مالي بقيمة مليون ليرة لبنانية على كل مسافر سوري يدخل لبنان عبر الحدود البرية، أي ما يعادل نحو 11 إلى 12 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي.
في المقابل، يرى نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أن "90% من شركات الطيران عادت إلى مطار بيروت باستثناء الجزء الأكبر من الطيران الأوروبي، إلا أن ذلك لم ينعكس انتعاشاً فعلياً في الحركة الجوية".
ويوضح أن بعض الشركات تلغي رحلاتها في اللحظات الأخيرة لأن نسبة الامتلاء لا تتجاوز 50%، مشيراً إلى أن سعر وقود الطائرات كان بحدود 70 دولاراً، وأصبح يقارب 112 دولاراً معدلاً وسطياً، بما أدى إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية، وتالياً ارتفعت أسعار التذاكر على نحو ملحوظ". ويمثل وقود الطائرات "Jet Fuel" نسبة 30% إلى 36% من الكلفة التشغيلية للطائرة، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى ما بين 50% و55% بعد ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. كذلك ارتفعت أسعار بطاقات السفر بنحو 20% نتيجة زيادة كلفة المحروقات والتأمين، خصوصاً مع تصنيف المنطقة ضمن نطاق عالي المخاطر.مع اقتراب عيد الأضحى، كان يُتوقع أن ترتفع الحركة الجوية، إلا أن المؤشرات لا تزال خجولة مقارنة بالأعوام السابقة. ويلاحظ عبود أن "شركات الطيران كانت في مثل هذه الفترة تضيف رحلات إضافية بسبب ارتفاع الطلب، أما اليوم فلا رحلات إضافية، لأن الرحلات الحالية نفسها لا تمتلئ بالكامل".
ويضيف أن ارتفاع كلفة السفر بات يشكل عبئاً كبيراً على المغتربين اللبنانيين، قائلاً: "العائلة المؤلفة من 5 أشخاص والآتية من مونتريال مثلاً، كانت تحتاج سابقاً إلى 5 أو 6 آلاف دولار للسفر، أما اليوم فقد تصل الكلفة إلى 10 أو 12 ألفاً، ما يدفع كثيرين إلى إعادة حساباتهم".  

وكتبت اميمة شمس الدين في" الديار":في خطوة تعكس استمرار الدعم القطري للبنان، تسلّم الوزير رسامني من وزارة المواصلات القطرية ، أجهزة ملاحة جوية ومعدات اتصال متطورة، مخصصة لتعزيز القدرات التشغيلية في مطار رفيق الحريري الدولي. وأعلن رسامني "أن المطار سيشهد افتتاح البوابة الشرقية للمغادرة، إضافة إلى سلسلة مشاريع تطويرية جديدة"، مشيراً إلى أن "كل ثلاثة أشهر سيُفتتح مشروع جديد داخل المطار".
في السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز لـ "الديار"، أن الوضع في المطار ممسوك أمنياً، والعمل يسير بشكل طبيعي رغم التحديات التي يواجهها لبنان"، لافتاً الى "أن الحركة لا بأس بها، والطائرات تأتي بشكل طبيعي، وإن كانت بوتيرة أقل. فمعظم شركات الطيران عادت للعمل في لبنان، لكنها خفضت رحلاتها. فمثلاً الشركة التركية كانت تسيّر أربع رحلات، أصبحت تسيّر رحلة واحدة. وكذلك شركة الإمارات تسيّر رحلة واحدة يومياً، بعدما كانت تسيّر ثلاث أو أربع رحلات، وكذلك الشركة القطرية"، لافتاً أن "كل الشركات خفضت رحلاتها في المنطقة ، وليس في لبنان فقط بسبب الأوضاع الأمنية" . وكشف عن سبب آخر وراء خفض عدد رحلات الطيران، " هو ارتفاع أسعار تذاكر السفر، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع سعر البنزين من ٧٠٠ دولار إلى ما يقارب ٢٠٠٠ دولار، أي ثلاث مرات أكثر تقريباً. ولذلك، الذي كان يأتي إلى لبنان ثلاث مرات في الشهر، أصبح يأتي مرة واحدة". وتوقع "أن تزداد الحركة مع اقتراب عيد الأضحى" . وإذ لفت إلى أن "عدد الشركات التي عادت للعمل في لبنان تجاوز الـ ١٣ شركة" ، أشار إلى ان "الشركات الأوروبية ما زالت متوقفة، وليس في لبنان فقط، بل في كل منطقة الشرق الأوسط،  وذلك بسبب الأوضاع الأمنية"، لافتاً أن "عدد المسافرين يومياً ٣٧٠٠ مسافر، وعدد الوافدين ٤١٠٠ وافد تقريباً".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: الوضع الامني الحالي ممسوك ولا خوف من فتنة او فلتان امني داخلي وما يحصل من مشاكل محدودة وتتم معالجتها بالسرعة اللازمة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس المطارات: مطار دبي يتصدر حركة السفر الدولي بـ95.2 مليون مسافر في 2025
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني السوري: استئناف رحلات شركة فلاي ناس بين الرياض ومطار دمشق الدولي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع لافت في معدلات الجريمة: الحرب تخفّض القتل والسرقات
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 08:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

اللبنانية

الأوروبي

الحريري

الجزيرة

السورية

أوروبي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-05-20
Lebanon24
01:15 | 2026-05-20
Lebanon24
01:05 | 2026-05-20
Lebanon24
01:00 | 2026-05-20
Lebanon24
00:52 | 2026-05-20
Lebanon24
00:34 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24