الوضع في المطار ممسوك أمنياً...تراجع الطلب على السفر والشركات خفضت رحلاتها

كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": يشهد مطار رفيق الدولي حركة متذبذبة بين عودة شركات الطيران تدريجياً وتراجع الطلب على السفر.على الرغم من استئناف غالبية الشركات العربية والأجنبية رحلاتها إلى ، بقيت الحركة دون التوقعات، حتى مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي كان يفترض أن يشكل فرصة لانتعاش حركة السفر.بعد تعليق رحلاتها منذ نحو شهرين نتيجة التطورات الإقليمية، عادت شركات طيران إلى مطار ، وآخرها شركة Aegean Airlines التي بدأت في 12 أيار الجاري تسيير رحلات بين بيروت وأثينا، ويتوقع أن تعود شركتا Air France وTransavia قريباً، فيما لا تزال شركات أوروبية أخرى مثل Lufthansa و Eurowings تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت. وبذلك، أصبحت الشركات العربية والأجنبية التي استأنفت رحلاتها إلى لبنان تشمل: الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الجوية الكويتية، الملكية الأردنية، الخطوط الجوية العراقية، UR Airlines، طيران الإمارات، فلاي دبي، العربية للطيران، طيران ، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية التركية. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز يوضح لـ"النهار" أن "حركة المطار كانت تراوح بين 25% و35% يومياً منذ بدء الحرب في 28 شباط وحتى وقف إطلاق النار، مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي"، مشيراً إلى أن "الحركة نشطت بعد وقف إطلاق النار، وارتفعت إلى نحو 45% مقارنة بالفترة عينها من نيسان 2025".ويضيف أن "عدد الواصلين والمغادرين يبلغ حالياً نحو 10 آلاف و700 راكب يومياً، فيما يشكل الواصلون أكثر من 60% من مجمل الحركة. أما خلال شهر أيار، فبلغ عدد الركاب الواصلين حتى 19 منه 84 ألفاً و367 راكباً، فيما غادر 72 ألفاً و987 راكباً". خلال شهر أيار، بلغ عدد الركاب الواصلين حتى 19 منه 84 ألفاً و367 راكباً، فيما غادر 72 ألفاً و987 راكباً طوال السنوات الماضية، شكل مطار بيروت منفذاً أساسياً للعديد من السوريين للسفر والتنقل، في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي شهدتها ، إضافة إلى محدودية حركة الطيران عبر المطارات لآجال طويلة. لكن المدة الأخيرة شهدت تراجعاً نسبياً في اعتماد السوريين على مطار بيروت كنقطة سفر رئيسية، نتيجة متغيرات جديدة تتعلق بحركة الطيران والإجراءات الحدودية، وذلك بسبب عودة مطار دمشق إلى استقبال عدد من شركات الطيران العربية والأوروبية، إلى جانب فرض السلطات إجراءات جديدة على المسافرين السوريين الوافدين عبر المعابر الحدودية البرية، ومنها فرض رسم مالي بقيمة مليون ليرة لبنانية على كل مسافر سوري يدخل لبنان عبر الحدود البرية، أي ما يعادل نحو 11 إلى 12 دولاراً وفق سعر الصرف الحالي.في المقابل، يرى نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أن "90% من شركات الطيران عادت إلى مطار بيروت باستثناء الجزء الأكبر من الطيران ، إلا أن ذلك لم ينعكس انتعاشاً فعلياً في الحركة الجوية".ويوضح أن بعض الشركات تلغي رحلاتها في اللحظات الأخيرة لأن نسبة الامتلاء لا تتجاوز 50%، مشيراً إلى أن سعر وقود الطائرات كان بحدود 70 دولاراً، وأصبح يقارب 112 دولاراً معدلاً وسطياً، بما أدى إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية، وتالياً ارتفعت أسعار التذاكر على نحو ملحوظ". ويمثل وقود الطائرات "Jet Fuel" نسبة 30% إلى 36% من الكلفة التشغيلية للطائرة، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى ما بين 50% و55% بعد ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. كذلك ارتفعت أسعار بطاقات السفر بنحو 20% نتيجة زيادة كلفة المحروقات والتأمين، خصوصاً مع تصنيف المنطقة ضمن نطاق عالي المخاطر.مع اقتراب عيد الأضحى، كان يُتوقع أن ترتفع الحركة الجوية، إلا أن المؤشرات لا تزال خجولة مقارنة بالأعوام السابقة. ويلاحظ عبود أن "شركات الطيران كانت في مثل هذه الفترة تضيف رحلات إضافية بسبب ارتفاع الطلب، أما اليوم فلا رحلات إضافية، لأن الرحلات الحالية نفسها لا تمتلئ بالكامل".ويضيف أن ارتفاع كلفة السفر بات يشكل عبئاً كبيراً على المغتربين اللبنانيين، قائلاً: "العائلة المؤلفة من 5 أشخاص والآتية من مونتريال مثلاً، كانت تحتاج سابقاً إلى 5 أو 6 آلاف دولار للسفر، أما اليوم فقد تصل الكلفة إلى 10 أو 12 ألفاً، ما يدفع كثيرين إلى إعادة حساباتهم".وكتبت اميمة شمس الدين في" الديار":في خطوة تعكس استمرار الدعم القطري للبنان، تسلّم الوزير رسامني من وزارة المواصلات القطرية ، أجهزة ملاحة جوية ومعدات اتصال متطورة، مخصصة لتعزيز القدرات التشغيلية في مطار رفيق الحريري الدولي. وأعلن رسامني "أن المطار سيشهد افتتاح البوابة الشرقية للمغادرة، إضافة إلى سلسلة مشاريع تطويرية جديدة"، مشيراً إلى أن "كل ثلاثة أشهر سيُفتتح مشروع جديد داخل المطار".في السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز لـ "الديار"، أن الوضع في المطار ممسوك أمنياً، والعمل يسير بشكل طبيعي رغم التحديات التي يواجهها لبنان"، لافتاً الى "أن الحركة لا بأس بها، والطائرات تأتي بشكل طبيعي، وإن كانت بوتيرة أقل. فمعظم شركات الطيران عادت للعمل في لبنان، لكنها خفضت رحلاتها. فمثلاً الشركة التركية كانت تسيّر أربع رحلات، أصبحت تسيّر رحلة واحدة. وكذلك شركة الإمارات تسيّر رحلة واحدة يومياً، بعدما كانت تسيّر ثلاث أو أربع رحلات، وكذلك الشركة القطرية"، لافتاً أن "كل الشركات خفضت رحلاتها في المنطقة ، وليس في لبنان فقط بسبب الأوضاع الأمنية" . وكشف عن سبب آخر وراء خفض عدد رحلات الطيران، " هو ارتفاع أسعار تذاكر السفر، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع سعر البنزين من ٧٠٠ دولار إلى ما يقارب ٢٠٠٠ دولار، أي ثلاث مرات أكثر تقريباً. ولذلك، الذي كان يأتي إلى لبنان ثلاث مرات في الشهر، أصبح يأتي مرة واحدة". وتوقع "أن تزداد الحركة مع اقتراب عيد الأضحى" . وإذ لفت إلى أن "عدد الشركات التي عادت للعمل في لبنان تجاوز الـ ١٣ شركة" ، أشار إلى ان "الشركات الأوروبية ما زالت متوقفة، وليس في لبنان فقط، بل في كل منطقة ، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية"، لافتاً أن "عدد المسافرين يومياً ٣٧٠٠ مسافر، وعدد الوافدين ٤١٠٠ وافد تقريباً".