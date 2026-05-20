تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عن "اغتيالات" في لبنان وفلسطين.. إليكم ما كشفه باحث إسرائيلي
Lebanon 24
20-05-2026
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه باحث إسرائيلي بارز انتقادات لاذعة إلى الجيش
الإسرائيلي
إزاء استمراره في سياسة الاغتيالات ضدّ قيادات
المقاومة
الفلسطينية
في فلسطين المحتلة وخارجها، مُعتبراً أن فاعلية وأهمية هذه السياسة قصيرة الأمد ولا تغير الوضع القائم.
Advertisement
وخلال الأيام الماضية، اغتال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" وائل عبد الحليم بضربة جوية طالت شقة عند أطراف مدينة بعلبك في شرق
لبنان
، فيما اغتالت
إسرائيل
أيضاً القائد العام لـكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" عز الدين الحداد.
وانتقد الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، عوفر شيلا، سياسة الاغتيالات التي تعتمدها الحكومات
الإسرائيلية
، مؤكداً أنه "لا يوجد هدف استراتيجي واضح وراء هذا النشاط العسكري الإسرائيلي"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
واستهجن شيلا بشده "غياب الترتيب الدبلوماسي، واستمرار القتال في مختلف القطاعات، والثمن التراكمي الذي يدفعه المجتمع الإسرائيلي".
وفي تعليقه على اغتيال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، ذكر الباحث أن "الساحة
اللبنانية
لا تدار في فراغ، بل تتأثر مباشرة بالصراع الأوسع بين
واشنطن
وطهران، وما يحدث في لبنان هو بوضوح مشتق مما يحدث أولا ين
الولايات المتحدة
وإيران".
ونبه إلى أنَّ المستوطنين الذي يسكنون في المستوطنات الواقعة شمال فلسطين المحتلة "يعانون بسبب هذه الحرب، هناك جنود يصابون للأسف يومياً وهجماتنا مستمرة وهي ليست حتى تجميلية".
وتساءل: "ماذا يعني اغتيال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مقره لبنان؟، هذا جزء من ظاهرة أكبر بكثير نتحدث عنها، ففي غياب أي تحرك لترتيب الأوضاع، لا معنى لهذا النشاط سوى المعاناة".
وأكد شيلا، أنه بدون تحرك سياسي، لا يكون للنشاط العسكري أهمية طويلة الأمد، الحرب المستمرة تضعف سكان
الشمال
، والاحتياطيين، والمجتمع الإسرائيلي ككل"، موضحا أن "مثل هذه الاغتيالات لا تغير الوضع مع مرور الوقت، بعد خمس دقائق من وفاته، يتم استبداله ويقوم شخص آخر بإدارة النشاط".
ورداً على سؤال عما إذا كان "مجرد إيذاء كبار المسؤولين لا يؤدي إلى تآكل العدو"، رد الباحث بقوله: "نحن لا نضبط شيئاً، هذا هراء، فكرة إيذاء الناس له معنى؛ فهي فعالة لكنها قصيرة الأمد".
ورأى أنه "بدون أفق سياسي واضح، العملية العسكرية الناجحة تصبح محدودة، هذا النشاط، إذا لم يكن له سياق السلسلة التالية، يكون لا نهائياً، هو يستنزف كل الجوانب ويصبح لا معنى له"، لافتاً إلى أن "استمرار الهجمات يعكس بشكل رئيسي وجود طريق مسدود على المستوى السياسي، هذا النشاط يتم نتيجة الإحباط".
وقال: "هذا النشاط (سياسية الاغتيالات) يتم نتيجة لأننا لا نعرف كيف نفعل أي شيء آخر، هذا النشاط يحدث نتيجة للنقاش اليوم بين الطبقة السياسية والعسكرية
في إسرائيل
، والحوار بين الطبقة السياسية في إسرائيل والرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، فالطبقة السياسية في إسرائيل تتصرف كما يفترض أن تتصرف الطبقة العسكرية، بعبارة أخرى، سنواصل نشاطنا حتى يطلبوا منا التوقف".
(عربي21)
مواضيع ذات صلة
إليكم ما كشفه مصدر رسمي لبناني عن المفاوضات مع إسرائيل وغارة الضاحية
Lebanon 24
إليكم ما كشفه مصدر رسمي لبناني عن المفاوضات مع إسرائيل وغارة الضاحية
20/05/2026 23:18:01
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"مقاولون إسرائيليون" دخلوا لبنان.. إليكم ما كشفته "هآرتس"
Lebanon 24
"مقاولون إسرائيليون" دخلوا لبنان.. إليكم ما كشفته "هآرتس"
20/05/2026 23:18:01
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مثير عن "تكتيكات حزب الله".. إليكم ما كشفه
Lebanon 24
تقرير مثير عن "تكتيكات حزب الله".. إليكم ما كشفه
20/05/2026 23:18:01
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يتحدث عن انقسام داخلي كبير في لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يتحدث عن انقسام داخلي كبير في لبنان.. هذا ما كشفه
20/05/2026 23:18:01
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
المقاومة
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أضحى لبنان" يواجه الحرب.. كيف يبدو "سوق اللحوم" قبل العيد؟
Lebanon 24
"أضحى لبنان" يواجه الحرب.. كيف يبدو "سوق اللحوم" قبل العيد؟
16:00 | 2026-05-20
20/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع مسيرات" في لبنان.. الأنفاق تربطها ببعضها البعض!
Lebanon 24
"مصانع مسيرات" في لبنان.. الأنفاق تربطها ببعضها البعض!
15:58 | 2026-05-20
20/05/2026 03:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أزمة فراطة" في لبنان.. هذه الدولارات "بالية"
Lebanon 24
"أزمة فراطة" في لبنان.. هذه الدولارات "بالية"
15:48 | 2026-05-20
20/05/2026 03:48:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
15:19 | 2026-05-20
20/05/2026 03:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
15:02 | 2026-05-20
20/05/2026 03:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
13:46 | 2026-05-20
20/05/2026 01:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
00:52 | 2026-05-20
20/05/2026 12:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
09:01 | 2026-05-20
20/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
10:00 | 2026-05-20
20/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
12:00 | 2026-05-20
20/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2026-05-20
"أضحى لبنان" يواجه الحرب.. كيف يبدو "سوق اللحوم" قبل العيد؟
15:58 | 2026-05-20
"مصانع مسيرات" في لبنان.. الأنفاق تربطها ببعضها البعض!
15:48 | 2026-05-20
"أزمة فراطة" في لبنان.. هذه الدولارات "بالية"
15:19 | 2026-05-20
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
15:02 | 2026-05-20
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
14:18 | 2026-05-20
عن غارة دير قانون النهر.. ماذا أعلنت وزارة الصحة؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
20/05/2026 23:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24