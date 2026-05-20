تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن "اغتيالات" في لبنان وفلسطين.. إليكم ما كشفه باحث إسرائيلي

Lebanon 24
20-05-2026 | 13:00
A-
A+
عن اغتيالات في لبنان وفلسطين.. إليكم ما كشفه باحث إسرائيلي
عن اغتيالات في لبنان وفلسطين.. إليكم ما كشفه باحث إسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه باحث إسرائيلي بارز انتقادات لاذعة إلى الجيش الإسرائيلي إزاء استمراره في سياسة الاغتيالات ضدّ قيادات المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة وخارجها، مُعتبراً أن فاعلية وأهمية هذه السياسة قصيرة الأمد ولا تغير الوضع القائم.
Advertisement

وخلال الأيام الماضية، اغتال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" وائل عبد الحليم بضربة جوية طالت شقة عند أطراف مدينة بعلبك في شرق لبنان، فيما اغتالت إسرائيل أيضاً القائد العام لـكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" عز الدين الحداد.

وانتقد الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، عوفر شيلا، سياسة الاغتيالات التي تعتمدها الحكومات الإسرائيلية، مؤكداً أنه "لا يوجد هدف استراتيجي واضح وراء هذا النشاط العسكري الإسرائيلي"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

واستهجن شيلا بشده "غياب الترتيب الدبلوماسي، واستمرار القتال في مختلف القطاعات، والثمن التراكمي الذي يدفعه المجتمع الإسرائيلي".

وفي تعليقه على اغتيال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، ذكر الباحث أن "الساحة اللبنانية لا تدار في فراغ، بل تتأثر مباشرة بالصراع الأوسع بين واشنطن وطهران، وما يحدث في لبنان هو بوضوح مشتق مما يحدث أولا ين الولايات المتحدة وإيران".

ونبه إلى أنَّ المستوطنين الذي يسكنون في المستوطنات الواقعة شمال فلسطين المحتلة "يعانون بسبب هذه الحرب، هناك جنود يصابون للأسف يومياً وهجماتنا مستمرة وهي ليست حتى تجميلية".

وتساءل: "ماذا يعني اغتيال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي مقره لبنان؟، هذا جزء من ظاهرة أكبر بكثير نتحدث عنها، ففي غياب أي تحرك لترتيب الأوضاع، لا معنى لهذا النشاط سوى المعاناة".

وأكد شيلا، أنه بدون تحرك سياسي، لا يكون للنشاط العسكري أهمية طويلة الأمد، الحرب المستمرة تضعف سكان الشمال، والاحتياطيين، والمجتمع الإسرائيلي ككل"، موضحا أن "مثل هذه الاغتيالات لا تغير الوضع مع مرور الوقت، بعد خمس دقائق من وفاته، يتم استبداله ويقوم شخص آخر بإدارة النشاط".

ورداً على سؤال عما إذا كان "مجرد إيذاء كبار المسؤولين لا يؤدي إلى تآكل العدو"، رد الباحث بقوله: "نحن لا نضبط شيئاً، هذا هراء، فكرة إيذاء الناس له معنى؛ فهي فعالة لكنها قصيرة الأمد".

ورأى أنه "بدون أفق سياسي واضح، العملية العسكرية الناجحة تصبح محدودة، هذا النشاط، إذا لم يكن له سياق السلسلة التالية، يكون لا نهائياً، هو يستنزف كل الجوانب ويصبح لا معنى له"، لافتاً إلى أن "استمرار الهجمات يعكس بشكل رئيسي وجود طريق مسدود على المستوى السياسي، هذا النشاط يتم نتيجة الإحباط".

وقال: "هذا النشاط (سياسية الاغتيالات) يتم نتيجة لأننا لا نعرف كيف نفعل أي شيء آخر، هذا النشاط يحدث نتيجة للنقاش اليوم بين الطبقة السياسية والعسكرية في إسرائيل، والحوار بين الطبقة السياسية في إسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فالطبقة السياسية في إسرائيل تتصرف كما يفترض أن تتصرف الطبقة العسكرية، بعبارة أخرى، سنواصل نشاطنا حتى يطلبوا منا التوقف". (عربي21)
مواضيع ذات صلة
إليكم ما كشفه مصدر رسمي لبناني عن المفاوضات مع إسرائيل وغارة الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"مقاولون إسرائيليون" دخلوا لبنان.. إليكم ما كشفته "هآرتس"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير مثير عن "تكتيكات حزب الله".. إليكم ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يتحدث عن انقسام داخلي كبير في لبنان.. هذا ما كشفه
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-20
Lebanon24
15:58 | 2026-05-20
Lebanon24
15:48 | 2026-05-20
Lebanon24
15:19 | 2026-05-20
Lebanon24
15:02 | 2026-05-20
Lebanon24
14:18 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24