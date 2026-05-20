تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بدران يتسلّم هبة حواسيب من السفير الصيني تشن تشواندونغ

Lebanon 24
20-05-2026 | 06:27
A-
A+
بدران يتسلّم هبة حواسيب من السفير الصيني تشن تشواندونغ
بدران يتسلّم هبة حواسيب من السفير الصيني تشن تشواندونغ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسلّم رئيس الجامعة اللبنانية، البروفسور بسام بدران، هبة من السفارة الصينية ممثلة بالسفير تشن تشواندونغ، عبارة عن مجموعة من الحواسيب، وذلك في حضور الملحق الثقافي الصيني وأعضاء من السفارة، إلى جانب عمداء الكليات والمعاهد ومستشاري الجامعة ومكتب العلاقات الخارجية.
Advertisement

وأشاد البروفسور بدران بالتعاون المستمر منذ أعوام بين الجامعة والجامعات الصينية، لا سيما في كلية الآداب ومركز اللغات والترجمة. وأكد أن هذه المبادرة تجسد عمق العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، وتعد دليلاً على الثقة المتبادلة والإيمان المشترك بأن التعاون الأكاديمي يفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع التجارب العالمية والتكنولوجية المرموقة، مشيراً إلى أن الجامعة اللبنانية، وهي تحتفل بيوبيلها الماسي، ستبقى منفتحة على العالم وماضية في مسيرة التميّز.

من جهته، عبّر السفير الصيني عن فخره بالصمود الذي تبديه الجامعة اللبنانية في ظل الظروف الصعبة، مستعرضاً تاريخ العلاقات الدبلوماسية العريقة التي تجمع البلدين منذ 55 عاماً. وأكد السفير الصيني سعيه لإلحاق أساتذة صينيين بالجامعة اللبنانية لمواصلة تدريس اللغة الصينية وتوسيع مجالات التبادل الأكاديمي، مشدداً على دعم بكين لسيادة لبنان وأمنه وتضامنها الكامل معه خلال المرحلة الحالية.
مواضيع ذات صلة
الجيش يتسلم 39 ناقلة جند VAB هبة من السلطات الفرنسية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تسلم هبة من الـ"UNDP" لتعزيز قدرته على نزع الألغام
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الصيني: أحيي روح التضامن الإنساني وجهود "سيدات المطبخ" في خدمة النازحين
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ان سلامة يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون الثقافي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:11:56 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة اللبنانية

اللبنانية

دبلوماسي

من جهته

الصينية

عمداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-05-20
Lebanon24
09:06 | 2026-05-20
Lebanon24
09:01 | 2026-05-20
Lebanon24
08:32 | 2026-05-20
Lebanon24
08:32 | 2026-05-20
Lebanon24
08:26 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24