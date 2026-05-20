لبنان
بعد سنوات من التعطيل.. خطة سياسية لإعادة تشغيل هذا المرفق الحيوي
Lebanon 24
20-05-2026
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال فايز رسامني، ورئيس هيئة الطيران المدني الكابتن محمد عزيز، وأعضاء اللجنة وممثلي الإدارات المعنية، خصصت لمناقشة ملف تشغيل مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات.
ووصف النائب عطية في مؤتمر صحفي عقب الجلسة هذا اليوم بـ "التاريخي"، مؤكداً أن المشروع يمثل فسحة أمل وجاء ثمرة جهود دؤوبة وتضامن من أركان السلطة السياسية، بدءاً من خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة وصولاً إلى جهود وزارة الأشغال وهيئة الطيران المدني وكتلة "الاعتدال الوطني".
وأوضح عطية أن مطار القليعات سيكون مكملاً لمطار
بيروت
وليس منافساً له، مشيراً إلى أنه يغطي المنطقة العربية ويمكن أن يصل إلى
أوروبا
، وسيبدأ العمل به بعد 90 يوماً من تسليم المشروع، في حين تدرس اللجنة تقديم حوافز وتخفيضات على الرسوم لتنسجم مع واقع المنطقة، مشدداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار.
من جهته
، اعتبر النائب محمد سليمان أن تشغيل
المطار
يمثل بشرى وأولوية ينتظرها
لبنان
والشمال تحديداً، كونه يخلق فرص عمل للشباب، مؤكداً حاجة البلاد لأكثر من مطار. بدوره، أشار الكابتن محمد عزيز إلى تقديم رؤية تقنية متكاملة لتشغيل المطار نابعة من توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام سلام، لمواكبة المشروع من الناحية الفنية.
