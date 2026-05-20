هيئة حقوق الإنسان تدعو لمقاضاة إسرائيل عبر "الولاية القضائية العالمية"

Advertisement

دعت لجنة القانون الدولي الإنساني في " لحقوق الإنسان" المتضررين من العدوان على منذ 7 تشرين الأول 2023 (عائلات ، الجرحى، وأصحاب الأملاك المدمرة والمهجرين قسراً) ممن يحملون جنسيات دول تعتمد "الولاية القضائية العالمية"، إلى التواصل العاجل معها عبر خطها الساخن أو بريدها الإلكتروني للبدء بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية.وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف لمكافحة الإفلات من العقاب وتوثيق انتهاكات واضحة كالقتل العمد، التدمير، والتهجير. كما كشفت عن إعداد مقترح قانوني يتيح لعائلات الأسرى والمفقودين توقيع توكيلات لصالح الهيئة، لتنوب عنهم قانونياً بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بهدف تقديم التماسات أمام المحاكم والدولية للكشف عن مصير المحتجزين، وحمايتهم من الإخفاء القسري والتعذيب، وضمان وصول إليهم.