تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: أواصل جهودي من اجل إعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتوجات اللبنانية

Lebanon 24
20-05-2026 | 07:01
A-
A+
الرئيس عون: أواصل جهودي من اجل إعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتوجات اللبنانية
الرئيس عون: أواصل جهودي من اجل إعادة فتح الأسواق العربية أمام المنتوجات اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مواصلة جهوده من اجل إعادة فتح الأسواق العربية لا سيما الخليجية امام المنتجات اللبنانية. وشدد على ضرورة استعادة الثقة بلبنان كما على أهمية الإصلاح "الذي يبدأ من الداخل لا من الخارج"،  معربا عن الامل في ان تنتهي الازمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لاعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة.
Advertisement
مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد صدور مرسوم تعيينهم.
في مستهل اللقاء، القى رئيس المجلس شارل عربيد كلمة جاء فيها:

"فخامة الرئيس،
نقف هنا وأنتم على رأس الدولة والوطن، الذي تحيط به النيران، وتتمدد إلى قلبه وتنغرس في جنوبه، كامتداد لبراكين الصراعات التي اجتاحت المنطقة، فأزهقت الأرواح ودمرت نتاج سنواتٍ طويلة من البناء.
نراكم تجهدون لمحاصرة الأعاصير، وتتصدون للمرحلة الأصعب التي تمر على لبنان، وتهدد شعبه وأرضه وتطلق المخاوف الكامنة في قمقم صراعات الهوية والمصالح والأفكار.
ونحن هنا، لنساعد كمجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي على تمهيد الظروف لاستقرار لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والأهم، الوطنية، التي تجعلنا شعباً واحداً يجتهد في اتجاهٍ واحد يحقق المصلحة الجامعة لنا كلنا.
نحن هنا لنؤكد معكم أن لبنان وطنٌ واحدٌ ونهائي لنا جميعاً، فيه دولة واحدة ومؤسسات موحدة وقوى أمنية واحدة ضامنة لأمن البلاد ومواردها ومصالحها.
ونطمح معكم إلى أن نصل نقطة النجاح، وبر النجاة، وشاطىء الطمأنينة الوطنية.
فخامة الرئيس،
إن اللبنانيين لا ينتظرون فقط معالجة أزمة مالية واقتصادية كانت مستفحلة، بل ينتظرون استعادة معنى الدولة، وعدالة الفرص، وكرامة العيش.
وليس لهم اليوم غير الرهان على تفعيل المؤسسات الدستورية كمدخلٍ طبيعي لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، وبناء الفرص.
إذ أننا أمام ثقة لا بد أن تستعاد، وفرص لا بد أن تغتنم، إذا أردنا أن نوفي المسؤولية حقها وموجباتها.
إن صوت المسؤولية، هو حبل النجاة الوطني، والاقتصادي، في لحظات التصدع الأمني والخوف المصيري، والهواجس العالية في الرؤوس، والأصوات الصادحة بالاستفزاز والأفكار المأزومة.
وهذا الصوت، الذي يخرج من قصر بعبدا اليوم، يعيد إضاءة الطريق على مسار الخروج من كل ما يحيط بنا، كشعب واحد له جيش واحد، ودولة واحدة قادرة وسيدة، بقرار وطني لا تشعر فيه فئة بالمصلحة أكثر من فئة أخرى.
يحتاج لبنان اليوم إلى عقد اقتصادي-اجتماعي جديد يعيد صياغة الهوية الوطنية الموحدة كمحور انتماء يتمسك به الجميع. وهذا لا يكون إلا بأن يتحقق الاستقرار السياسي والأمني، ويتحول إلى استقرار اقتصادي واجتماعي ومعيشي.
عقدٌ تكون فيه عملية الإصلاح، عملية بناء مستدام تقودها الدولة وتتشاركها مع قوى الاقتصاد والمجتمع.
فخامة الرئيس،
في أيام الرفاه، يكثر المطالبون بحصتهم من نِعَمِه.
وفي أيام الصعوبات يندر المتصدون للأعباء.
نحن اليوم، نطالب بحصّتنا من هموم لبنان في هذه المرحلة، ونأتيك مستعدين للعمل في مسار يوصل إلى راحة لبنان وشعبه.
وننطلق في مرحلة جديدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بزخمٍ وطاقة إيجابية تبعث على التفاؤل.
نحن اليوم نثمّن الجهود التي تبذلونها لوقف الحرب على لبنان وشعبه، على القواعد التي أرسيتموها وتؤكدونها يومياً في مواقفكم، التي تسعى الى تحقيق الاستقرار، ثم الانطلاق أبعد من ذلك في مسار التعافي الوطني الشامل الذي يتطلع إليه اللبنانيون.
نشكركم على رعايتكم المستمرة عملية تنشيط هذا المجلس، ونتطلع إلى تكليفكم الدائم بما يخدم عملية تعافي لبنان واستعادة صحته وألقه."
رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا ومهنئا الأعضاء الجدد بتعيينهم. وإذ شدد على ان المجلس هو مؤسسة دستورية وجدت من اجل مساعدة الدولة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فانه عاد بالذاكرة الى زيارة مقره التي كانت أولى الزيارات الى المؤسسات الدستورية في عهده  وذلك بغيه تشجيعه على القيام بدوره  المحوري في الإصلاح وغيره من القضايا الأساسية. وقال: "الإصلاح يبدأ من الداخل لا من الخارج، ولبنان غني بطاقاته البشرية في الداخل والخارج على حد سواء، ومن الأهمية بمكان  تفعيل هذه الطاقات واعطاؤها الفرص المناسبة"، معتبرا ان الازمة القائمة لا يمكن تلخيصها بانها ازمة اقتصادية فحسب بل هي ازمة ثقة بين الدولة والشعب، وبين لبنان والخارج، "وانتم بما تمثلون من إمكانات مجلسية وفردية تشكلون الجسر لاعادة بناء هذه الثقة ونعول عليكم في ذلك وندعمكم في مهامكم انطلاقا من أهمية تفعيل دوركم في هذا السياق الى جانب مهامكم".
وتوجه الى أعضاء الوفد بالقول:"عليكم ان تلعبوا دوركم حتى في القوانين التي تصدر في المجلس النيابي فلا تتهاونوا به ولا تسمحوا لاحد ان يأخذ مكانكم"، معربا عن الامل في ان تنتهي الازمة الراهنة وتنتهي معها معاناة اللبنانيين ولا سيما أهلنا في الجنوب لاعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة.
واعاد رئيس الجمهورية  التأكيد على ان لا خوف على لبنان الغني بقدراته وثروته البشرية والفكرية التي لا تنضب، "فاللبناني خلاق ولا ينحني واذا ما انحنى قليلا فهو لا ينكسر  بل يعود ليقف من جديد". وإذ شدد على أهمية وجود إرادة سليمة،  فانه اعتبر "انه لو وجدت كل ثروات العالم في ارضنا ولم تكن هناك إرادة سليمة فانه سيكون من المستحيل الاستثمار في هذه الثروات اذ ليس هناك من بلد مفلس او غني او فقير، بل هناك بلد اساءت الدولة إدارة مقدراته،  وهذا هو الواقع اللبناني". 
وردا على سؤال، اكد رئيس الجمهورية مواصلة جهوده من اجل إعادة فتح الأسواق العربية ولا سيما الخليجية امام المنتجات اللبنانية، موضحا، في هذا الاطار، اننا نعمل من اجل استعادة الثقة التي تعرضت  للاهتزاز بسبب عدة عوامل في الفترة الماضية، داعيا الى  تضافر الجهود لتعزيز الثقة بلبنان عامة وايمان أبنائه  وتشبثهم بارضهم.
سفيرة سويسرا 
واستقبل الرئيس عون  سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عملها الديبلوماسي في لبنان وشكرها على الجهود التي بذلتها لتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسويسرا وتطويرها في المجالات كافة ، وتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.
 
Image
 
 
الوزير السابق بطرس حرب
واستقبل رئيس الجمهورية  الوزير السابق بطرس حرب ونجله المحامي مجد حرب ، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة ، وشكر الوزير السابق حرب الرئيس عون على مواساة العائلة بوفاة شقيقه المرحوم الدكتور فؤاد حرب.
 
Image
 

مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: أواصل جهودي من اجل إعادة فتح الأسواق العربية لا سيما الخليجية امام المنتوجات اللبنانية كما نعمل من اجل استعادة الثقة التي تعرضت للاهتزاز بسبب عدة عوامل في الفترة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: الرئيس ترامب سيواصل العملية لفترة من أجل ضمان عدم اضطرارنا لعملية مماثلة مستقبلا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: عون تلقى اتصالاً من و روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من اجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقول إنه سيطلب من الرئيس الصيني فتح المجال أمام عمل الشركات الأميركية في بلاده
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 16:12:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

قصر بعبدا

الجمهوري

رئيس عون

الثنائي

جمهورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-05-20
Lebanon24
09:06 | 2026-05-20
Lebanon24
09:01 | 2026-05-20
Lebanon24
08:32 | 2026-05-20
Lebanon24
08:32 | 2026-05-20
Lebanon24
08:26 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24