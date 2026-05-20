تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حماس" تهنئ "فتح".. تقارب وسط خلاف؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-05-2026 | 07:51
A-
A+
حماس تهنئ فتح.. تقارب وسط خلاف؟
حماس تهنئ فتح.. تقارب وسط خلاف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدا لافتاً إصدار حركة "حماس" بيانا هنأت فيه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بمناسبة نجاح انعقاد مؤتمرها الثامن، متمنية أن تُسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز الحالة الوطنية الفلسطينية، وخدمة مصالح الشعب الفلسطينيّ في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.
 
Advertisement
البيان هذا جاء في ذروة الخلاف بين "فتح" و"حماس" لاسيما في لبنان، خصوصاً أن الأخيرة سعت داخل المخيمات الفلسطينيّة خلال الأشهر الماضية إلى إطلاقِ جبهة مواجهة ضدّ "فتح" من خلال انتقاد خطوة تسليم الأخيرة سلاح المخيمات إلى الدولة اللبنانية، بينما امتنعت فصائل أخرى عن ذلك، بما فيها "حماس".
 
وتعتبرُ الخلافات بين "فتح" و"حماس" جوهرية على صعيد الساحة اللبنانية، بينما وضعت القيادة الجديدة لـ"فتح" في لبنان، تعزيز الصف الداخلي الفلسطيني كأساسٍ بالنسبة لها وبالتالي الحفاظ على تماسك الفلسطينيين في المخيمات لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حركة "حماس" وجّهت دعوة لحركة "فتح" للقاء مباشر للاتفاق على "استراتيجية وطنية"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران وافقت على وقف تسليح وتمويل "حماس" و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: النظام الإيراني أنفق ثروة بلاده لدعم "حزب الله" و"حماس"
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلاف قيادي" في المتن وسعي لاستقطاب القاعدة
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حركة التحرير الوطني

الدولة اللبنانية

حركة التحرير

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-05-20
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20
Lebanon24
10:58 | 2026-05-20
Lebanon24
10:46 | 2026-05-20
Lebanon24
10:38 | 2026-05-20
Lebanon24
10:27 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24