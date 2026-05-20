الجيش يحسم: "هذا الأمر ممنوع"

أشارت مصادر عسكرية الى قرار حاسم لدى الجيش بعدم السماح لأي جهة بقطع الطرقات الى أجلٍ غير مسمى، مؤكدة أن حرية التظاهر مكفولة بالدستور والقانون لكن قطع الطرقات على الناس والاعتداء على السيارات والأملاك العامة لا قبول به بتاتاً، وبالتالي هناك أصول يجب احترامها.



وأكدت المصادر أنّ عرقلة حياة الناس وتحركاتهم غير مسموحة، مشيرة إلى أنّ التظاهرات التي تحصلُ يجب أن تبقى ضمن إطار سلميّ، وهذا ما يؤكد عليه القانون.

