بالأسماء... من هم شهداء "غارات دير قانون النهر"؟

نعت بلدية ديرقانون النهر، البلدة، بعد شنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة 5 غارات، استهدفت منازل ومحلات تجارية.

Advertisement

وبحسب بيان البلدية: استشهد:

- غسان غساني وزوجته.

- علي علامي.

- برجي وزوجته.



وأضاف البيان أنّه في الأمس، ارتكبت مجزرة، واستشهد 13 شخصاً وأُصيب إثنان وهم:

- نجدي وزوجته وابنه وابنته مع طفليها، وصهره علاء وزوجته وأطفاله الثلاثة.

- عائلة سوريّة مكوّنة من أب وأم وطفلهما.