تخفّت بالنقاب ونفّذت مخططها الاحتيالي.. قوى الأمن تكشف ما فعلته في البقاع!

أعلنت - العامة، عن توقيف شخصين من الجنسية في بلدة شتورا من قبل مفرزة استقصاء ، وذلك بعد توفر معلومات بتاريخ 16-05-2026 حول تخطيطهما لاستئجار سيارة بهوية مزورة لبيعها بطريقة احتيالية ومغادرة البلاد.والموقوفان هما: "ه. ك." (مواليد 2002) و"ر. أ." (مواليد 1995). وتبين أن الموقوفة الثانية تنكرت بالنقاب واستخدمت بطاقة هوية عائدة لفتاة أخرى لاستئجار سيارة من نوع " " من بلدة بهدف سرقتها وبيعها، كما تبين لاحقاً أنها تنشط في مجال أعمال الدعارة.وقد تم ضبط السيارة وإعادتها إلى مالكيها، كما سُلّم الموقوفان إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة المختص.