سلام بحث مع كاريه في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان

استقبل الدكتور ، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، المدير الإقليمي لدائرة في جان كريستوف كاريه، يرافقه البنك الدولي في إنريكي بلانكو أرماس.وجرى خلال اللقاء البحث في المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي في لبنان، كما تمّ التطرّق إلى دعم البنك الدولي للمجلس الوطني للبحوث العلمية، في إطار عملية تقييم أضرار الحرب للعام ٢٠٢٦.وفي ختام اللقاء، تمنّى الرئيس سلام للسيد كاريه التوفيق في مهامه الجديدة التي سيتولاها، اعتباراً من الأول من ٢٠٢٦، مديراً إقليمياً لدائرة في البنك الدولي.