بعد جهود مكثّفة.. الخارجية اللبنانية تنجح في انتزاع هذا القرار من نيويورك

Advertisement

أثمرت الجهود التي بذلتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة في ، عن إزالة اللوحة التعريفية الحالية لمشروع القلم (Al Qalam: Poets in the Park)، والتي كانت تتضمن توصيفاً مغلوطاً لهوية رموز وأدباء وشعراء المهجر اللبنانيين.وتلقت الوزارة إشعاراً يفيد بإتمام إزالة اللوحة القديمة، تمهيداً لاستبدالها بلوحة جديدة تتضمن نصاً مصححاً يكرّس الانتماء اللبناني لهؤلاء الأدباء، باعتبارهم يشكلون إرثاً أدبياً وحضارياً راسخاً في .