بعد انقطاع الاتصالات.. بلدية الماري والمجيدية تطالب بـتأمين المازوت

أصدر مختار وجلس بلدية والمجيدية في قضاء بياناً، شكوا فيه من انقطاع شبه كامل للاتصالات والإرسال في البلدة الحدودية، بعد توقف مولدات التغذية التابعة لشركات الخليوي عن العمل جراء نفاد مادة المازوت، وذلك عقب صيانة مؤقتة للشبكة لم تدم طويلاً.ووصف البيان هذا الواقع بالغير مقبول، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الراهنة وحالة الحرب التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي بقاء خطوط الاتصال مفتوحة، مؤكداً أن البلدة باتت معزولة كلياً عن العالم لليوم الثالث على التوالي، ومشدداً على رفض الإهمال المتكرر للمناطق الحدودية.وطالبت البلدية وزير الاتصالات بالتدخل الفوري لمعالجة الملف، كما دعت نواب ووزراء المنطقة والمعنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، مطالبةً شركتي "ألفا" و"تاتش" (MTC) بتأمين مادة المازوت لمولدات محطات الإرسال وتشغيلها بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير.