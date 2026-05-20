رجي: لبنان اتخذ قراراً شجاعاً بالشروع في مفاوضات مباشرة لوقف إطلاق النار

Advertisement

أكد والمغتربين أن ، بقيادة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، اتخذ قراراً بالشروع في مفاوضات مباشرة مع للتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ودائم، وضمان تحرير كامل الأراضي ، تحقيقاً للسيادة الكاملة لقيام دولة حرة من أي احتلال أجنبي وتنظيم مسلح غير شرعي.وشدد رجي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني بالرباط، على ضرورة إعادة الزخم لعمليات حفظ السلام، لافتاً إلى أن استخدام هذه الأداة الأممية بات أكثر تعقيداً في ظل الشلل شبه الكامل لمجلس الأمن، صعوبات التمويل، تحديات الحروب الهجينة، وتراجع ثقة الدول المضيفة جراء تفاوت . وتوجه بتحية تقدير إلى القوات الدولية العاملة في وعائلات شهدائها، وذلك عشية انتهاء مهامها.وحدد الوزير ثلاث أولويات للعمل المستقبلي المشترك لحفظ السلام، تمثلت في: دعم تعزيز القدرات الإقليمية بوسائل فعالة، المطالبة بولايات واقعية قابلة للتحقيق بعيداً عن الأهداف النظرية الجذابة، والاستثمار المكثف في الوقاية من النزاعات لتجنب . وختم رجي بالتشديد على أن السلام يُبنى ويُبتكر ويُدافع عنه كواجب جماعي ملقى على عاتق الجميع.