سلام عرض ملف إيواء النازحين وأمن العاصمة مع حاصباني ومخزومي

استقبل الدكتور النائبين وفؤاد مخزومي، حيث تركز البحث على ملف منشآت إيواء على الواجهة البحرية لبيروت، وأمن العاصمة، وملف العفو العام.وأكد مخزومي وحاصباني رفضهما القاطع لتحويل الإجراءات الاستثنائية لإيواء النازحين إلى واقع سني دائم أو عشوائي على الأملاك العامة والبحرية في ، وطالبا الحكومة بوضع خطة زمنية عاجلة لنقلهم إلى مواقع مجهزة بالبنية التحتية خارج وسط المدينة، كاشفين عن وعود وتجاوب من الرئيس سلام بإعلان موقف رسمي ومعالجة الملف قريباً.على الصعيد الأمني والسياسي، شدد النائبان على ضرورة إبقاء مدينة آمنة ومنزوعة السلاح وتحت سلطة القانون الشرعي كلياً، كما دعوا إلى مقاربة ملف العفو العام من منطلق العدالة الشاملة والمعايير الموحدة بعيداً عن الاستنسابية، متوجهين بالتهنئة على جهود مفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف نهائي للحرب واستكمال الترسيم وإعادة الإعمار.