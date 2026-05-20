تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بشأن "العفو العام"... بيانٌ لمجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
20-05-2026 | 10:15
A-
A+
بشأن العفو العام... بيانٌ لمجلس القضاء الأعلى
بشأن العفو العام... بيانٌ لمجلس القضاء الأعلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:
تعقيباً على ما ورد من تصريحات ومواقف، بمناسبة مناقشة إقتراح قانون العفو العام، وذلك حول مسؤولية القضاء في تأخير المحاكمات والاكتظاظ في السجون،
Advertisement
وتصويباً للأمور، وتوضيحاً للحقائق،
يبدي مجلس القضاء الأعلى الآتي: 
1- إنّ أسباب "العفو العام"، كما هو معلوم  من الكافّة، لا تعود فقط إلى مسألة "اكتظاظ السجون"، المتروك أمر تأهيلها وتوسيعها منذ عقود عدّة، بل تعود كذلك إلى اعتبارات إجتماعبة وسياسية متعدّدة.
2- إنّ القضاء لم يألُ جهداً، في مرحلة إعادة البناء، بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، للعمل بجدّية ومثابرة، لأجل تسريع المحاكمات في قضايا الموقوفين، بدليل الأرقام التي أظهرتها آخر الاحصائيات، والتي تبيّن إنتاجية النيابات العامة الاستئنافية وقضاء التحقيق والمحاكم الجزائية في فترة ستة أشهر، بعد صدور مرسوم التشكيلات القضائية، الذي تمّت عرقلته لسنوات طويلة، وهي كالتالي: 
النيابات العامة الاستئنافية (63412) قضاء التحقيق (7332) المحاكم الجزائية (31076)،
مع الأخذ بعين الاعتبار، الظروف الأمنية الصعبة والإضرابات، والزيادة الكبيرة في معدلات الجرائم، لا سيّما بنتيجة الزيادة في عدد السكان والنزوح السوري وانعكاساته، إضافة الى النقص الحاصل في عدد القضاة. 
3- إنّ التوقف عن النظر في القضايا المحالة على المجلس العدلي، سببه عدم اكتمال نصاب المجلس، نتيجة عدم صدور مراسيم التعيين اللازمة عن السلطة التنفيذية. وقد باشر المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بوتيرة سريعة وأسبوعية، وذلك فور اكتمال نصابه، بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 19 أيلول 2025.
4- إنّ إرجاء جلسات المحاكمة في الملفات الجزائية، يتمّ في أغلب الأحيان، بسبب التأخير في انجاز التبليغات، وعدم إحضار الموقوفين، لأسباب لوجستية أو إدارية أو أمنية، خارجة عن إرادة السلطة القضائية، فضلاً عن تمنّع قسم كبير من الموقوفين عن الحضور، بانتظار صدور قانون العفو العام.
لذلك،
يضع المجلس هذه الايضاحات، أمام الرأي العام، منعاً لأي التباس، حول الأسباب الحقيقية لتأخير المحاكمات واكتظاظ السجون، متمنياً توخّي الدقة وعدم إلقاء المسؤوليات جزافاً.
مواضيع ذات صلة
البزري: الهيئة العامة لمجلس النواب تحسم الصيغة النهائية لمشروع العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى: نتطلع أن يحقق قرار مجلس الوزراء في التعيينات القضائية حسن سَير القضاء
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس بو صعب: ناقشت مع الرئيس عون دراسة بشأن العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث "العفو العام" وملفات إنمائية ونقابية مع الصادق والصايغ والهراوي
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 18:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى

قانون العفو العام

السلطة التنفيذية

السلطة القضائية

المجلس العدلي

مجلس القضاء

قانون العفو

الاستئناف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-05-20
Lebanon24
11:00 | 2026-05-20
Lebanon24
10:58 | 2026-05-20
Lebanon24
10:46 | 2026-05-20
Lebanon24
10:38 | 2026-05-20
Lebanon24
10:27 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24