تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في رسالة للشيخ نعيم قاسم.. مقاتلو "حزب الله": نتمسّك بخيار المواجهة

Lebanon 24
20-05-2026 | 11:26
A-
A+
في رسالة للشيخ نعيم قاسم.. مقاتلو حزب الله: نتمسّك بخيار المواجهة
في رسالة للشيخ نعيم قاسم.. مقاتلو حزب الله: نتمسّك بخيار المواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجّه مقاتلو "حزب الله" رسالة إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أكدوا فيها تمسّكهم بخيار المواجهة والاستمرار في العمليات العسكرية ضد إسرائيل "حتى رحيل الاحتلال عن الأرض".
Advertisement


واعتبرت الرسالة أنّ كلمة قاسم الأخيرة حملت "أثر الوالد على أبنائه والقائد على جنوده"، مشيدة بقيادته خلال المرحلة الحالية، ومؤكدة تجديد "الولاية والقسم والبيعة" على مواصلة النهج نفسه.


وتحدّثت الرسالة عن استمرار العمليات الميدانية على جبهة الجنوب، مشيرة إلى أنّ مقاتلي المقاومة "يلاحقون العدو بكافة أنواع الأسلحة، ويدمّرون دباباته وآلياته ويرعبون جنوده"، معتبرة أنّ إسرائيل باتت "تتهيّب الاستقرار فوق التراب الجنوبي".


كما شدّدت على أنّ المعركة "لم تنتهِ بعد"، وأنّ لدى المقاومة مزيداً من العمليات، مضيفة: "لن نهدأ ولن نستكين حتى يرحل الاحتلال مهزوما".


وختمت الرسالة بالتأكيد على الاستمرار في القتال "حفاظاً على العزة والحرية والكرامة والاستقلال"، معتبرة أنّ "شرف الجنوب يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المقاومين".
مواضيع ذات صلة
أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: الميدان أثبت أنه صاحب الكلمة الفصل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مرتقبة للشيخ نعيم قاسم.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى عناصر حزب الله: محلقاتكم تعانق الأرض وتخنق المحتل الإسرائيلي ومسيّراتكم ترعب أشرار الأرض وطغاتها
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

نعيم قاسم

الاستقلال

حزب الله

المقاومة

الاحتلال

إسرائيل

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-20
Lebanon24
15:58 | 2026-05-20
Lebanon24
15:48 | 2026-05-20
Lebanon24
15:19 | 2026-05-20
Lebanon24
15:02 | 2026-05-20
Lebanon24
14:18 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24