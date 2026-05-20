في رسالة للشيخ نعيم قاسم.. مقاتلو "حزب الله": نتمسّك بخيار المواجهة

Advertisement

واعتبرت الرسالة أنّ كلمة الأخيرة حملت "أثر الوالد على أبنائه والقائد على جنوده"، مشيدة بقيادته خلال المرحلة الحالية، ومؤكدة تجديد "الولاية والقسم والبيعة" على مواصلة النهج نفسه.وتحدّثت الرسالة عن استمرار العمليات الميدانية على جبهة الجنوب، مشيرة إلى أنّ مقاتلي "يلاحقون العدو بكافة أنواع الأسلحة، ويدمّرون دباباته وآلياته ويرعبون جنوده"، معتبرة أنّ إسرائيل باتت "تتهيّب الاستقرار فوق التراب الجنوبي".كما شدّدت على أنّ المعركة "لم تنتهِ بعد"، وأنّ لدى المقاومة مزيداً من العمليات، مضيفة: "لن نهدأ ولن نستكين حتى يرحل الاحتلال مهزوما".وختمت الرسالة بالتأكيد على الاستمرار في القتال "حفاظاً على العزة والحرية والكرامة والاستقلال"، معتبرة أنّ "شرف الجنوب يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المقاومين".