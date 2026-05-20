غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟

شنّ العدو ، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية طالت عدداً من البلدات والقرى في .

Advertisement



وطال القصف الإسرائيلي مناطق محرونة، حاريص، مجدل سلم، طيردبا، كفرا، دير أنطار، حداثا، عيتا الجبل، تبنين.





بدوره، أعلن " " استهداف مرابض مدفعية العدو في يارون وبنت وتجمعين لآلياته وجنوده في وشمع بالصواريخ والمسيرات.

كذلك، تحدث "الحزب" عن تصديه لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم باتّجاه بلدة حدّاثا من ناحية حيّ البيدر، معلناً أيضاً استهداف جرافة من نوع "D9" بمحلّقة انقضاضيّة، ودبّابة ميركافا بالأسلحة الصاروخيّة في محيط بركة حدّاثا.