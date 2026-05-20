تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"هدر وتلاعب بالمازوت في مراكز إيواء".. بيانٌ من أمن الدولة

Lebanon 24
20-05-2026 | 13:33
A-
A+
هدر وتلاعب بالمازوت في مراكز إيواء.. بيانٌ من أمن الدولة
هدر وتلاعب بالمازوت في مراكز إيواء.. بيانٌ من أمن الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بناء على معلومات توافرت عن وجود هدر وتلاعب بكميات مادة المازوت المسلمة إلى بعض مراكز إيواء النازحين في الشمال، باشرت القطعات المختصة في مديرية الشمال الإقليمية بأمن الدولة إجراءاتها الميدانية بإشراف النيابة العامة المالية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.
Advertisement
 
 
وقد أفضت التحقيقات، وفق بيان صادر عن أمن الدولة، إلى إلزام القيمين على المراكز المعنية بضبط الكميات الموزعة لديهم وتنظيم آليات استخدامها.
 
 
كذلك، ذكر البيان أنه تمت مصادرة كمية من مادة المازوت تقدر بـ12 ألف ليتر، التي تبين وجود مخالفات بطريقة توزيعها وتخزينها لدى أشخاص غير معنيين.
 

وأكدت المديرية أن "التحريات والاستقصاءات لا تزال مستمرة في سائر مراكز الإيواء، بهدف ضبط أي تلاعب أو هدر في كميات المازوت المخصصة للنازحين، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على المال العام وصوناً للمساعدات المخصصة للأغراض الإنسانية".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بدء توزيع المازوت في مراكز الإيواء ببعلبك الهرمل
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا: 130425 نازحًا في مراكز الإيواء و3020 شهيدًا و9273 جريحًا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"وحدة إدارة مخاطر الكوارث" تنشر العدد الجديد للنازحين في مراكز الإيواء وحصيلة الشهداء والجرحى
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"إدارة مخاطر الكوارث" في السراي: 121126 نازحًا في مراكز الإيواء و2475 شهيد و7696 جريحًا
lebanon 24
Lebanon24
20/05/2026 23:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

مديرية الشمال

مديرية ال

النازحين

النيابة

المسلم

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-20
Lebanon24
15:58 | 2026-05-20
Lebanon24
15:48 | 2026-05-20
Lebanon24
15:19 | 2026-05-20
Lebanon24
15:02 | 2026-05-20
Lebanon24
14:18 | 2026-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24