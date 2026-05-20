"هدر وتلاعب بالمازوت في مراكز إيواء".. بيانٌ من أمن الدولة

بناء على معلومات توافرت عن وجود هدر وتلاعب بكميات مادة المازوت المسلمة إلى بعض مراكز إيواء في ، باشرت القطعات المختصة في الإقليمية بأمن الدولة إجراءاتها الميدانية بإشراف المالية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.

وقد أفضت التحقيقات، وفق بيان صادر عن ، إلى إلزام القيمين على المراكز المعنية بضبط الكميات الموزعة لديهم وتنظيم آليات استخدامها.

كذلك، ذكر البيان أنه تمت مصادرة كمية من مادة المازوت تقدر بـ12 ألف ليتر، التي تبين وجود مخالفات بطريقة توزيعها وتخزينها لدى أشخاص غير معنيين.