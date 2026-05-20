تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
"أزمة فراطة" في لبنان.. هذه الدولارات "بالية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-05-2026
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتكى تجارٌ في الآونة الأخيرة من فقدان "فراطة الدولار" في السوق والتي يحتاجونها خلال عمليات البيع والشراء.
وتبين أنّ "الفراطات" المتوافرة يتم الأخذ بها بغض النظر عن حالتها، إذ أن هناك الكثير من الأوراق النقدية البالية والقديمة، بينما أفيد أيضاً بأنّ هذا الأمر انسحب على المصارف التي باتت تمنح دولارات غير جديدة أيضاً.
Advertisement
الأمرُ هذا علق عليه مصدر اقتصادي قائلاً عبر
"
لبنان24
"
أنّ "السيولة النقدية بالدولار في السوق متوافرة، في حين أن مسألة توافر الفراطات ليست بأزمة، خصوصاً أنّ العملة الصعبة موجودة فيما التداول بها يعتبر الأساس اليوم مقارنة مع الليرة
اللبنانية
".
وأوضح المصدر أنّ "التدقيق اليوم في الشركات والمؤسسات لا يطال الدولارات من الفئات الصغرى، بل يتركز بشكل أساسي على الـ50 والـ100 دولار"، مؤكداً أنَّ "المصارف تمنح الأوراق القديمة عبر صرافاتها الآلية منذ فترات عديدة، بينما عمليات تبديل تلك الدولارات من قبل المواطنين مستمرة داخل المصارف".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"بعد ازمة مضيق هرمز" :مرافئ لبنان جاهزة لعبور التجارة الخليجية
Lebanon 24
"بعد ازمة مضيق هرمز" :مرافئ لبنان جاهزة لعبور التجارة الخليجية
21/05/2026 01:59:37
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
Lebanon 24
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
21/05/2026 01:59:37
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار الحرب على ايران.. هل يُمكن ان يواجه لبنان أزمة "دولار"؟
Lebanon 24
مع استمرار الحرب على ايران.. هل يُمكن ان يواجه لبنان أزمة "دولار"؟
21/05/2026 01:59:37
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نعمة افرام خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "ترشيد الانفاق واجب وقرار": لبنان الذي يرزح أصلًا تحت أثقال أزمة مالية وإقتصادية معني أكثر من غيره بالتعامل مع هذه المرحلة
Lebanon 24
النائب نعمة افرام خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "ترشيد الانفاق واجب وقرار": لبنان الذي يرزح أصلًا تحت أثقال أزمة مالية وإقتصادية معني أكثر من غيره بالتعامل مع هذه المرحلة
21/05/2026 01:59:37
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
اللبنانية
لبنان24
ساسي
بالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
16:56 | 2026-05-20
20/05/2026 04:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2026-05-20
20/05/2026 04:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
16:52 | 2026-05-20
20/05/2026 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريض على "قصف بيروت".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
تحريض على "قصف بيروت".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
16:40 | 2026-05-20
20/05/2026 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
16:28 | 2026-05-20
20/05/2026 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
13:46 | 2026-05-20
20/05/2026 01:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
00:52 | 2026-05-20
20/05/2026 12:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
09:01 | 2026-05-20
20/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
12:00 | 2026-05-20
20/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
10:00 | 2026-05-20
20/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-05-20
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
16:53 | 2026-05-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:52 | 2026-05-20
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
16:40 | 2026-05-20
تحريض على "قصف بيروت".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
16:28 | 2026-05-20
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
16:23 | 2026-05-20
وزير العدل التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
21/05/2026 01:59:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24