اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين

شهدت ساحة كرامي - النور في مدينة ، اعتصاماً جماهرياً تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين ورفضاً للمقترحات المعلنة من قبل اللجان النيابه المشتركة.

ورأى النائب في المناسبة، أن "وضع السجون في لا تحتمل ان يبقى هذا الاكتظاظ كما هي راهناً"، مشيراً إلى أن "السجون تستوعب بين 3500 الى 4000، ولكن عندنا في السجون 8500 سجين في نظارات لبنان اضافة الى ذلك، فقد اخليت نظارات وسجون الجنوب ونقل المساجين الى مناطق اخرى كذلك نقل السجناء من السجون في المناطق الحساسة".

وتابع: "ما يحصل اليوم أنه عندنا 4 أضعاف القدرة الاستيعابية والدولة غير قادرة على توفير الماكل والمشرب. وفي الوقت عينه، مقصر ولا يستطيع البث بكل هذه الملفات، اذا المطلب الوطني هو العفو العام".

