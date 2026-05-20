تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تحريض على "قصف بيروت".. ماذا قالت صحيفة إسرائيلية؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-05-2026
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن التهديد الذي تمثله طائرات "
حزب الله
" المسيرة بالنسبة لإسرائيل، مؤكدة أنه لمواجهة هذا التهديد، يجب إدخال
بيروت
في المعادلة من خلال شنّ هجمات عليها.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إن تهديد طائرات "حزب الله" المسيرة المتفجرة ما زال يُكبد الجيش
الإسرائيلي
خسائر فادحة ويشكل تحدياً لقدراته التكنولوجية والعملياتية، وأضاف: "إلى جانب الالتزام الصارم بالعناصر الأساسية المألوفة للدفاع، يجب على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهيئاتها التكنولوجية مواصلة جهودها لإيجاد حلول تُمكّن أيضاً من الاستجابة الفعّالة للطائرات المسيّرة المزودة بألياف بصرية".
وذكر التقرير أنَّ "أفضل دفاع هو الهجوم"، وأضاف: "لذلك يجب على الجيش الإسرائيلي، بمساعدة أجهزة الاستخبارات العاملة معه، تكثيف النشاط للكشف عن كل مكون في سلسلة قيمة هذا السلاح وتدميره: مصانع الإنتاج والتجميع، والمستودعات، ومشغلي الطائرات من دون طيار، أينما كانوا".
وتابع: "للأسف يمكن القول إن هذا لن يكون كافياً، فتوفر هذا السلاح، وانخفاض تكلفته، وسهولة استخدامه وأمانه، سيحافظ على الحافز لاستخدامه، ويجعل من الصعب على قواتنا ملاحقة كل طائرة مسيرة والقضاء عليها. في الوقت نفسه، تعتمد المواجهة الفعالة لهذا التهديد على القدرة على جعل حزب الله يتساءل عما إذا كان استخدامه ضد الجيش الإسرائيلي مجدياً".
ويقول التقرير إنه "لا يمكن تحقيق ذلك إلا باستهداف مناطق محددة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ليس فقط من خلال عمليات وقائية واغتيالات، بل أيضاً بتدمير المباني وإحداث دمار شامل في قلب مركز الثقل، معقل السيطرة والرمز السياسي والعسكري والاجتماعي لحزب الله في
لبنان
"، وتابع: "أيضاً، يجب على
إسرائيل
أن تُعدّ معادلة ردّ غير متناسبة، وأن تُعلن جهاراً أن أي استخدام لطائرة مسيّرة مفخخة ضدّها سيُقابل بضربة في بيروت".
وأوضح التقرير أنَّ "القيود الحالية المفروضة على القوة النارية، تماشياً مع المطلب الأميركي، تحول دون استغلال إسرائيل لتفوقها الجوي، وتجبرها على اللعب في ساحة وظروف مواتية لحزب الله"، وأضاف: "مع هذا، يتعين على إسرائيل أن تضع قيادة بيروت أمام معضلة حقيقية: هل يبرر استخدام الطائرات المسيرة المتفجرة ثمن تدمير غرب بيروت؟".
وتشير الصحيفة إلى أنه "بعد أن أوضح حزب الله أنه لا ينوي نزع سلاحه، يُصرّح متحدثوه الآن بأنهم لن يوافقوا أيضاً على العودة إلى الوضع الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وأن نضالهم الحالي يهدف إلى إرساء معادلة جديدة للرد على إسرائيل"، وتضيف: "من وجهة نظر إسرائيل، يُعدّ هذا سبباً إضافياً لتغيير نهجها".
ويوضح التقرير أن زيادة الضغوط العسكرية والسياسية على "حزب الله" لا تطال الأخير وحده، بل في ذلك رسالة إلى
إيران
، معتبراً أن
طهران
لا تشعر في الوقت الراهن أن الكلفة التي يدفعها "حزب الله" مرتفعة إلى حد تدفعها لتعيير سلوكها أو القلق الحقيقي على نفوذها في لبنان والمنطقة.
كذلك، وجد التقرير أن تصعيد إضافيا ضد لبنان سيؤثر سلباً على أي اتصالات دبلوماسية أو تفاوضية بين إسرائيل ولبنان، خصوصاً أن الحكومة
اللبنانية
ستجد صعوبة أكبر بمواصلة المفاوضات أو التواصل في حال كان القصف متصاعداً، وبالتالي ستكون الحكومة تحت ضغط شعبي وداخلي كبير.
وهنا، تشير الصحيفة إلى أن التصعيد ضد "حزب الله" قد يحرجُ الأخير داخلياً، لكنه يمنح
الدولة اللبنانية
في الوقت نفسه قدرة أكثر على مطالبة "الحزب" بالتراجع أو القبول بالتسويات.
وهنا، يلمح التقرير إلى أن إيران تعتبر نفسها الجهة التي تحمي لبنان وبيروت أو تفرض وقفاً لإطلاق النار عبر نفوذها على "حزب الله"، لكنه يقول إنه في حال أصبحت الدولة اللبنانية هي نفسها التي تتولى التفاوض أو إعلان وقف إطلاق النار، عندها سيكون التأثير السياسي قد بات في يد الدولة اللبنانية وبالتالي خرج من يد إيران.
ويختم التقرير بالقول: "في كلتا الحالتين، لا ينبغي لإسرائيل أن تتنازل عن التدابير اللازمة لأمن قواتها لمجرد إعطاء فرصة للاتصالات الدبلوماسية مع حكومة من المشكوك بشدة في قدرتها على الوفاء بالوعود".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا قالت صحيفة جزائرية عن حرب لبنان؟ مقال يستحق القراءة
Lebanon 24
ماذا قالت صحيفة جزائرية عن حرب لبنان؟ مقال يستحق القراءة
21/05/2026 02:00:03
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نشر "حزب الله" فيديو لعمليّة رأس الناقورة... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
بعد نشر "حزب الله" فيديو لعمليّة رأس الناقورة... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
21/05/2026 02:00:03
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في مناطق سيطرت عليها إسرائيل في جنوب لبنان... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة عن وجود "حزب الله"؟
Lebanon 24
في مناطق سيطرت عليها إسرائيل في جنوب لبنان... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة عن وجود "حزب الله"؟
21/05/2026 02:00:03
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية في جنوب لبنان.. ماذا قالت عن "حزب الله"؟
21/05/2026 02:00:03
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الدولة اللبنانية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
دبلوماسي
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
Lebanon 24
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
16:56 | 2026-05-20
20/05/2026 04:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:53 | 2026-05-20
20/05/2026 04:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
Lebanon 24
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
16:52 | 2026-05-20
20/05/2026 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
Lebanon 24
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
16:28 | 2026-05-20
20/05/2026 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان
Lebanon 24
وزير العدل التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان
16:23 | 2026-05-20
20/05/2026 04:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
13:46 | 2026-05-20
20/05/2026 01:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت.. منخفض جوي يؤثر على لبنان حتى هذا الموعد
00:52 | 2026-05-20
20/05/2026 12:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
09:01 | 2026-05-20
20/05/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
12:00 | 2026-05-20
20/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
Lebanon 24
تفاهمات جديدة ستبرز بعد الحرب
10:00 | 2026-05-20
20/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:56 | 2026-05-20
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
16:53 | 2026-05-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:52 | 2026-05-20
غارات وقصف جنوباً.. ماذا جديد وضع الميدان؟
16:28 | 2026-05-20
اعتصام في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين
16:23 | 2026-05-20
وزير العدل التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان
16:00 | 2026-05-20
"أضحى لبنان" يواجه الحرب.. كيف يبدو "سوق اللحوم" قبل العيد؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
21/05/2026 02:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24