"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان

إستضاف "معهد العالم العربي"، في ، هذه الليلة، حفلاً فنياً ضخماً دعماً للبنان والنازحين المتضررين من الحرب فيه، برعاية ، وبتنظيم مشترك بين و"معهد العالم العربي"، وبمشاركة السفارة في والسفير ربيع الشاعر، ونخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب.

وفي خطوة إعلامية لافتة، انفرد "تلفزيون " بنقل وقائع الحفل مباشرة، في تغطية خاصة تؤكد حضوره الوطني ودوره الريادي في مواكبة الأحداث الكبرى المرتبطة بلبنان.



وشارك في الحفل عدد من الفنانين أبرزهم: إبراهيم معلوف، اسامة رحباني، هبة طوجي، تانيا صالح، وآخرون.



وهدف الحدث إلى حشد الدعم الإنساني للبنان، من أجل مساعدة المتضررين والنازحين جراء الحرب، من خلال أمسية فنية تضامنية تحمل رسالة أمل ومحبة من باريس إلى الشعب اللبناني.