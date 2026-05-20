لبنان
"تلفزيون لبنان" ينفرد بنقل حفل موسيقي برعاية الرئيس الفرنسي لدعم لبنان
Lebanon 24
20-05-2026
|
16:56
photos
إستضاف "معهد العالم العربي"، في
باريس
، هذه الليلة، حفلاً فنياً ضخماً دعماً للبنان والنازحين المتضررين من الحرب فيه، برعاية
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
، وبتنظيم مشترك بين
وزارة الخارجية الفرنسية
و"معهد العالم العربي"، وبمشاركة السفارة
اللبنانية
في
فرنسا
والسفير ربيع الشاعر، ونخبة من الفنانين اللبنانيين والعرب.
وفي خطوة إعلامية لافتة، انفرد "تلفزيون
لبنان
" بنقل وقائع الحفل مباشرة، في تغطية خاصة تؤكد حضوره الوطني ودوره الريادي في مواكبة الأحداث الكبرى المرتبطة بلبنان.
وشارك في الحفل عدد من الفنانين أبرزهم: إبراهيم معلوف، اسامة رحباني، هبة طوجي، تانيا صالح، وآخرون.
وهدف الحدث إلى حشد الدعم الإنساني للبنان، من أجل مساعدة المتضررين والنازحين جراء الحرب، من خلال أمسية فنية تضامنية تحمل رسالة أمل ومحبة من باريس إلى الشعب اللبناني.
