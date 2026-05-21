الوفد اللبناني الى اجتماعات البنتاغون قيد التشكيل وإعلان نيات مرتقب برعاية أميركية

Advertisement

بوشرت التحضيرات للإجتماع الأمني بين واسرائيل برعاية اميركية والمقرر عقده في 29 أيار الجاري في واشنطن، في ظل تصاعد متواصل للعدوان الاسرائيلي على الجنوب والبقاع .وتفيد المعلومات انه بدأ العمل على إعداد اسماء وفد لبنان والذي يضم ضباطا تقنيين وذوي الإختصاص وسيتقي قبيل مغادرته الى واشنطن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يكرر التأكيد ان الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع اسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين الى قراهم والمساعدات الإقتصادية والمالية للبنان.وكشف مصدر دبلوماسي مطلع أنّ مسودة يجري تداولها في الكواليس السياسية والدبلوماسية تتضمّن ما يشبه "إعلان نيات" بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية مباشرة وبدفع من إدارة الرئيس ، في إطار مسار يُفترض أن يقود إلى اتفاق شامل ينهي حالة النزاع القائم بين البلدين. وبحسب المصدر، فإنّ "المسودة تنطلق من تثبيت مبدأ الالتزام الحكومي اللبناني والإسرائيلي العمل على التوصل إلى تفاهم شامل يؤسّس لعلاقات مستقرة وسلمية، بالتوازي مع إعادة تثبيت السيادة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، ضمن مقاربة تعتبر أنّ أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن حق كل من لبنان وإسرائيل بالعيش بأمن وسلام ضمن الحدود المعترف بها دولياً". وأشار المصدر إلى "أنّ النص المقترح يتضمّن بنوداً تعتبرها الجهات الراعية أساسية، وتتمثل في تأكيد احترامها الكامل لسيادة لبنان وحدوده الرسمية، مع واضح بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، والتخلي عن أي مشاريع أو طموحات ذات طابع توسّعي. وفي المقابل، يشدّد الجانب اللبناني، وفق المسودة، على التزام الدولة اللبنانية استعادة وممارسة سلطتها الكاملة على أراضيها، وتكريس احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، فتتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها المسؤوليات الأمنية والعسكرية، من دون أي دور عسكري أو أمني لأي مجموعات مسلحة غير حكومية على الأراضي اللبنانية". ولفت المصدر، إلى أنّ إحدى أبرز النقاط الواردة في المشروع تتعلق بالترتيبات الميدانية في الجنوب، إذ تنص المسودة على تسليم الجيش الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة إلى الجيش اللبناني، الذي سيتولى المسؤولية الأمنية الكاملة بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة تسمح بعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم، وستساهم قوة اليونيفيل بمرونة أكثر، لمساعدة الدولة اللبنانية، على أن يتعلق برعاية أميركية، على الآليات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بهذه العملية.وفي السياق نفسه، أوضح المصدر، "أنّ وشركاءها الدوليين سيتولّون دعم برنامج واسع لتطوير وتجهيز الجيش اللبناني".وفي ما خص قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كشف المصدر أن "المسودة تتعامل مع انتهاء ولاية "اليونيفيل"، في 31 كانون الأول 2026 باعتباره أمراً محسوماً وفق قرار مجلس الأمن الدولي، من دون أي توجه إلى التمديد أو التجديد، على أن تدرس بدائل من أول من حزيران خيارات بديلة للمساعدة الأمنية وآليات المراقبة بعد انسحاب القوة الدولية، وهنا يأتي اقتراح القوات الأوروبية - العربية، لمصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إرسال استعدادها".كما تتضمّن الورقة، بحسب المصدر نفسه، شقاً اقتصادياً ومالياً واسعاً، إذ تنص على جمع الولايات المتحدة للشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية في مشاريع إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى إطلاق برنامج استثماري ومساعدات إنسانية وتنشيط للتعافي الاقتصادي، بما يسمح بإخراج لبنان من تداعيات سنوات الحرب والأزمات المتراكمة. وأكد المصدر، أنّ "المسودة تنص بوضوح على إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بواسطة وتسهيل أميركي، على أن تستمر هذه المفاوضات بحسن نية، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يؤمن الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين.وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الامير في الديوان الملكي الامير يزيد بن فرحان، والمكلف بالملف اللبناني، وجرى التداول في نتائج جولة المفاوضات الاخيرة، والجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان.كما حصل تواصل بين رئيس الجمهورية والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، تابع خلاله عون مساعي لبنان لدى الولايات المتحدة، لتهدئة الوضع المتفاقم، عشية مفاوضات البنتاغون العسكرية في 29 الجاري والسياسية في واشنطن مطلع حزيران المقبل.