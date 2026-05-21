تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الوفد اللبناني الى اجتماعات البنتاغون قيد التشكيل و"إعلان نيات" مرتقب برعاية أميركية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 01:00
A-
A+
الوفد اللبناني الى اجتماعات البنتاغون قيد التشكيل وإعلان نيات مرتقب برعاية أميركية
الوفد اللبناني الى اجتماعات البنتاغون قيد التشكيل وإعلان نيات مرتقب برعاية أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بوشرت التحضيرات للإجتماع الأمني بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية والمقرر عقده في 29 أيار الجاري في واشنطن، في ظل تصاعد متواصل للعدوان الاسرائيلي على  الجنوب والبقاع الغربي.
Advertisement
وتفيد المعلومات انه بدأ العمل على إعداد اسماء وفد لبنان والذي يضم ضباطا تقنيين وذوي الإختصاص وسيتقي  قبيل مغادرته الى واشنطن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يكرر التأكيد ان الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع اسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين الى قراهم والمساعدات الإقتصادية والمالية للبنان. 
وكشف مصدر دبلوماسي مطلع أنّ مسودة يجري تداولها في الكواليس السياسية والدبلوماسية تتضمّن ما يشبه "إعلان نيات" بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية مباشرة وبدفع من إدارة الرئيس دونالد ترامب، في إطار مسار يُفترض أن يقود إلى اتفاق شامل ينهي حالة النزاع القائم بين البلدين. وبحسب المصدر، فإنّ "المسودة تنطلق من تثبيت مبدأ الالتزام الحكومي اللبناني والإسرائيلي العمل على التوصل إلى تفاهم شامل يؤسّس لعلاقات مستقرة وسلمية، بالتوازي مع إعادة تثبيت السيادة اللبنانية الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، ضمن مقاربة تعتبر أنّ أي تسوية مستقبلية يجب أن تضمن حق كل من لبنان وإسرائيل بالعيش بأمن وسلام ضمن الحدود المعترف بها دولياً". وأشار المصدر إلى "أنّ النص المقترح يتضمّن بنوداً تعتبرها الجهات الراعية أساسية، وتتمثل في تأكيد إسرائيل احترامها الكامل لسيادة لبنان وحدوده الرسمية، مع التزام واضح بالانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، والتخلي عن أي مشاريع أو طموحات ذات طابع توسّعي. وفي المقابل، يشدّد الجانب اللبناني، وفق المسودة، على التزام الدولة اللبنانية استعادة وممارسة سلطتها الكاملة على أراضيها، وتكريس احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، فتتولى القوات المسلحة اللبنانية وحدها المسؤوليات الأمنية والعسكرية، من دون أي دور عسكري أو أمني لأي مجموعات مسلحة غير حكومية على الأراضي اللبنانية". ولفت المصدر، إلى أنّ إحدى أبرز النقاط الواردة في المشروع تتعلق بالترتيبات الميدانية في الجنوب، إذ تنص المسودة على تسليم الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة إلى الجيش اللبناني، الذي سيتولى المسؤولية الأمنية الكاملة بالتزامن مع إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة تسمح بعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم، وستساهم قوة اليونيفيل بمرونة أكثر، لمساعدة الدولة اللبنانية، على أن يتعلق برعاية أميركية، على الآليات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بهذه العملية.
وفي السياق نفسه، أوضح المصدر، "أنّ الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين سيتولّون دعم برنامج واسع لتطوير وتجهيز الجيش اللبناني".
وفي ما خص قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، كشف المصدر أن "المسودة تتعامل مع انتهاء ولاية "اليونيفيل"، في 31 كانون الأول 2026 باعتباره أمراً محسوماً وفق قرار مجلس الأمن الدولي، من دون أي توجه إلى التمديد أو التجديد، على أن تدرس بدائل من أول من حزيران خيارات بديلة للمساعدة الأمنية وآليات المراقبة بعد انسحاب القوة الدولية، وهنا يأتي اقتراح القوات الأوروبية - العربية، لمصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إرسال استعدادها".
كما تتضمّن الورقة، بحسب المصدر نفسه، شقاً اقتصادياً ومالياً واسعاً، إذ تنص على جمع الولايات المتحدة للشركاء الدوليين لدعم الحكومة اللبنانية في مشاريع إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى إطلاق برنامج استثماري ومساعدات إنسانية وتنشيط للتعافي الاقتصادي، بما يسمح بإخراج لبنان من تداعيات سنوات الحرب والأزمات المتراكمة. وأكد المصدر، أنّ "المسودة تنص بوضوح على إجراء مفاوضات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية بواسطة وتسهيل أميركي، على أن تستمر هذه المفاوضات بحسن نية، إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل، يؤمن الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين. 
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الامير في الديوان الملكي الامير يزيد بن فرحان، والمكلف بالملف اللبناني، وجرى التداول في نتائج جولة المفاوضات الاخيرة، والجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان.
كما حصل تواصل بين رئيس الجمهورية  والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، تابع خلاله عون مساعي لبنان لدى الولايات المتحدة، لتهدئة الوضع المتفاقم، عشية مفاوضات البنتاغون العسكرية في 29 الجاري والسياسية في واشنطن مطلع حزيران المقبل.







المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بيان "مُرتقب" بين لبنان وإسرائيل.. حديث عن "إعلان نوايا"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الاجتماع الرئاسي الثلاثي متعثر و"الاستراتيجية التفاوضية" قيد الحسم
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق أميركي إيراني يقترب.. وإعلان مرتقب خلال ساعات؟
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر: اجتماع مرتقب بين الرئيسين البرازيلي والأميركي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2026-05-21
Lebanon24
03:30 | 2026-05-21
Lebanon24
03:25 | 2026-05-21
Lebanon24
03:19 | 2026-05-21
Lebanon24
03:10 | 2026-05-21
Lebanon24
03:04 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24