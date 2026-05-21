مؤشرات توحي بالتصعيد

تشير تقديرات سياسية وأمنية إلى أن قد تتجه نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل في حال عادت المواجهة المباشرة مع إلى الواجهة خلال المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر متابعة، فإن باتت تتعامل مع أي تصعيد محتمل على أنه استكمال للحرب السابقة، لا جولة منفصلة عنها، ما يعني أن قواعد الاشتباك الحالية قد تسقط سريعاً.وترى المصادر أن لن تنتظر هذه المرة قيام " " بالخطوة الأولى، بل قد تبادر إلى تنفيذ ضربات واسعة منذ الساعات الأولى لأي مواجهة مع إيران، انطلاقاً من قناعة إسرائيلية بأن الجبهات مترابطة بشكل كامل.