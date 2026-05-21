مؤشرات توحي بالتصعيد

تشير تقديرات سياسية وأمنية إلى أن إسرائيل
قد تتجه نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل لبنان
في حال عادت المواجهة المباشرة مع إيران
إلى الواجهة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر متابعة، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية
باتت تتعامل مع أي تصعيد محتمل على أنه استكمال للحرب السابقة، لا جولة منفصلة عنها، ما يعني أن قواعد الاشتباك الحالية قد تسقط سريعاً.
وترى المصادر أن تل أبيب
لن تنتظر هذه المرة قيام "حزب الله
" بالخطوة الأولى، بل قد تبادر إلى تنفيذ ضربات واسعة منذ الساعات الأولى لأي مواجهة مع إيران، انطلاقاً من قناعة إسرائيلية بأن الجبهات مترابطة بشكل كامل.