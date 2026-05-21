تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعميمات مستجدّة تشعل الانقسام داخل حزب مسيحي بارز

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 01:30
A-
A+
تعميمات مستجدّة تشعل الانقسام داخل حزب مسيحي بارز
تعميمات مستجدّة تشعل الانقسام داخل حزب مسيحي بارز photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد أوساط أحد الأحزاب المسيحية البارزة حالة من التململ الداخلي والانتقادات المتصاعدة داخل الفريق المقرّب من قيادة الحزب، على خلفية التوجّه السياسي والإعلامي المعتمد مؤخراً في مقاربة ملف "حزب الله" في لبنان، وفق ما تؤكد مصادر مطّلعة.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فقد صدر تعميم داخلي يدعو إلى الامتناع عن استخدام مصطلح "المقاومة" في الخطاب السياسي والإعلامي، واستبداله بتسمية "حزب الله"، بالتوازي مع منع استخدام عبارة "العدو الإسرائيلي" واستبدالها بكلمة "إسرائيل"، الأمر الذي أثار اعتراضات داخلية.واعتُبر الامر من قبل بعض المنتسبين انقلاباً على ثوابت سياسية ووطنية لطالما شكّلت جزءاً من هوية هذا الحزب وخطابه التاريخي.
وتشير المصادر إلى أنّ هذه التوجيهات أحدثت بلبلة داخل القواعد الحزبية، خصوصاً لدى شخصيات تعتبر أنّ الصراع مع إسرائيل لا يمكن التعامل معه بمصطلحات حيادية، ما فتح الباب أمام نقاشات حادّة حول طبيعة التموضع السياسي الجديد للحزب وحدود التماهي مع الخطاب الغربي في مقاربة ملف "حزب الله".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الانقسام داخل إيران لا صحة له...تصريح جديد لبقائي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تجميد إطلالات كوادر في حزب مسيحي بقرار من القيادة
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب قيادات بارزة داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح"
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تقليص قوات السلام في جنوب السودان يشعل خلافاً داخل مجلس الأمن
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 10:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأحزاب المسيحية

الإسرائيلي

حزب الله

المسيحية

المقاومة

إسرائيل

مسيحية

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2026-05-21
Lebanon24
03:30 | 2026-05-21
Lebanon24
03:25 | 2026-05-21
Lebanon24
03:19 | 2026-05-21
Lebanon24
03:10 | 2026-05-21
Lebanon24
03:04 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24