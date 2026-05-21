تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟
Lebanon 24
21-05-2026
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال
لبنان
يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز
جنوب تركيا
يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء اليوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى ظهر يوم السبت.
Advertisement
إذا طقس اليوم الخميس :غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار تدريجيًا اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.
الجمعة:
غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يُذكرعلى الساحل مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.
السبت:
غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
الأحد:
قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.
مواضيع ذات صلة
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
21/05/2026 10:45:02
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: 4 منخفضات ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين
21/05/2026 10:45:02
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
21/05/2026 10:45:02
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
21/05/2026 10:45:02
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب تركيا
مركز جنوب
الشمالي
الشمال
لبنان
تركيا
جوي ✊
جمالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
عقيص: إصلاح القضاء يبدأ من إنهاء التدخلات السياسية
Lebanon 24
عقيص: إصلاح القضاء يبدأ من إنهاء التدخلات السياسية
03:35 | 2026-05-21
21/05/2026 03:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير اميركي: دولارات وشحنة من الذهب... هكذا استغلّت إيران فنزويلا في عهد مادورو لتمويل "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير اميركي: دولارات وشحنة من الذهب... هكذا استغلّت إيران فنزويلا في عهد مادورو لتمويل "حزب الله"
03:30 | 2026-05-21
21/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن عز الدين: المجازر الإسرائيلية في الجنوب مستمرة ودماء المدنيين تُسفك
Lebanon 24
حسن عز الدين: المجازر الإسرائيلية في الجنوب مستمرة ودماء المدنيين تُسفك
03:25 | 2026-05-21
21/05/2026 03:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن والحدود على طاولة بعبدا.. عون يستعرض الأوضاع مع الحجار
Lebanon 24
الأمن والحدود على طاولة بعبدا.. عون يستعرض الأوضاع مع الحجار
03:19 | 2026-05-21
21/05/2026 03:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
Lebanon 24
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
03:10 | 2026-05-21
21/05/2026 03:10:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. ماذا سيحصل قريباً؟
13:46 | 2026-05-20
20/05/2026 01:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
Lebanon 24
إشارة عن "غزو شامل للبنان".. تقريرٌ يكشف تفاصيل لافتة
15:02 | 2026-05-20
20/05/2026 03:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
Lebanon 24
"شبكة سرية لحزب الله".. ملايين الدولارات دخلت لبنان وتقرير جديد يشرح القصة
12:00 | 2026-05-20
20/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
Lebanon 24
بعد أنباء توقيفه في مطار دبي بتهمة النصب.. طلاق أصالة نصري من زوجها فائق حسن!
23:43 | 2026-05-20
20/05/2026 11:43:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
Lebanon 24
عن نصرالله و"حزب الله".. ماذا قالت أورتاغوس؟
15:19 | 2026-05-20
20/05/2026 03:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:35 | 2026-05-21
عقيص: إصلاح القضاء يبدأ من إنهاء التدخلات السياسية
03:30 | 2026-05-21
تقرير اميركي: دولارات وشحنة من الذهب... هكذا استغلّت إيران فنزويلا في عهد مادورو لتمويل "حزب الله"
03:25 | 2026-05-21
حسن عز الدين: المجازر الإسرائيلية في الجنوب مستمرة ودماء المدنيين تُسفك
03:19 | 2026-05-21
الأمن والحدود على طاولة بعبدا.. عون يستعرض الأوضاع مع الحجار
03:10 | 2026-05-21
عن فيروس "إيبولا ".. بيان من وزارة الصحة
03:04 | 2026-05-21
البعريني: إما عفو شامل أو إعادة محاكمات عادلة للجميع
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
21/05/2026 10:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24