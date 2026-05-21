مُفاجأة طقس أيار: الأمطار مُستمرة.. متى ينحسر المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟

Advertisement

لا يزال يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء اليوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى ظهر يوم السبت.إذا طقس اليوم الخميس :غائم جزئياً إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد خاصة فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار تدريجيًا اعتباراً من المساء مع حدوث انفراجات واسعة.الجمعة:غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يُذكرعلى الساحل مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.السبت:غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.الأحد:قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب محلي على المرتفعات.