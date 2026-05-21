تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العفو العام إلى الواجهة.. وموقف حاد من الجماعة الإسلامية

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:04
A-
A+

العفو العام إلى الواجهة.. وموقف حاد من الجماعة الإسلامية
العفو العام إلى الواجهة.. وموقف حاد من الجماعة الإسلامية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبرت "الجماعة الاسلامية" في بيان، انه "في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لحربٍ ضروس تستهدف شعبه، وأرضه، ومستقبله، طُرح مجددًا ملف العفو العام، الذي لطالما رفضناه، لأنه، بصيغته المطروحة، يعفو عن المجرمين، والقتلة، والخونة، وتجار الموت والمخدرات. لكننا قبلنا بمبدأ النقاش فيه، باعتباره السبيل المتبقي لرفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين الذين ظُلِموا، ودفعوا ثمن هشاشة سيادة الدولة، وخضوعها لإملاءات نافذة وهيمنات سياسية وأمنية معروفة".
Advertisement

وقال البيان: "من المهم التأكيد أن قسمًا كبيرًا من هؤلاء الموقوفين لم يقتصر الظلم عليهم وحدهم، بل دفعت عائلاتهم وبيوتهم أثمانًا باهظة من الحرمان، والضياع، والتفكك، والتخريب الاجتماعي والمعيشي. كما نجدد تأكيدنا أن ما جرى في نهر البارد، وعرسال، وعبرا، إنما كان من إفرازات النظام السوري البائد، الذي دأب لعقود على زرع الفتنة والخراب في لبنان خدمةً لمصالحه الخاصة، فيما دفعت الدولة اللبنانية، في تلك الأحداث، أثمانًا باهظة من أمنها، وشبابها، وجيشها، واستقرارها الوطني".

أضاف: "أمام ما يجري، وبعد كل النقاشات التي دارت، نؤكد إن أي قانون عفو عام لا يشمل إطلاق سراح جميع الموقوفين الإسلاميين دون استثناء، ليس عفوًا عامًا، بل قانونٌ استنسابيٌ مشوَّه، يخدم الخونة، والقتلة، وتجار الموت، ويكرّس الظلم والتمييز السياسي والقضائي. وندعو السادة النواب، إذا لم يكونوا قادرين على تحقيق ذلك، إلى مقاطعة أي جلسة خاصة بهذا المقترح، وعدم منح الشرعية مجددًا لقوانين تُفصَّل على قياس المصالح والضغوط، وتُبقي المظلومين خلف القضبان".

تابع: "وإذا كان المجلس النيابي عاجزًا عن تشريع الحق ورفع الظلم، فلتتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها كاملة، عبر تسريع المحاكمات العادلة، وإنصاف المظلومين، وتعويض المتضررين، ومحاسبة كل من افترى عليهم أو تسبّب بظلمهم وتشويه قضاياهم".

وشكر "كل الجهود المخلصة التي بُذلت من نواب، ومحامين، وقضاة وغيرهم، من أجل تصويب هذا القانون وإنصاف المظلومين، في مقابل استغرابنا الشديد لأداء بعض النواب الذين حرصوا على تفخيخ القانون، وتفريغه من مضمونه، تكريسًا لوصايات سياسية وأمنية لم يعد لها أي مبرر وطني أو أخلاقي".

ختم: "إننا، في هذه الظروف المصيرية، أحوج ما نكون إلى قوانين تطوي صفحة الماضي، وتئد الفتنة، وتعزز اللحمة الوطنية في مواجهة العدو الذي يقتل شعبنا، ويحتل أرضنا، وينتهك سيادة وطننا. أما الإصرار على تشريع قوانين استنسابية، فإنه لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على نار الفتنة، وتعميق الانقسام، وإبقاء أبواب الظلم والتخريب مفتوحة على مصراعيها".
مواضيع ذات صلة
"الجماعة الإسلامية": الأولوية لوقف شامل للحرب وتعزيز الوحدة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عن موقف "اللقاء الديمقراطي" من العفو العام.. هذا ما أعلنه عبد الله
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر عن ملف العفو العام: لا استقرار من دون عدالة ولا عدالة من دون قرار
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق" العفو العام"بعد مخاوف من مواجهات في الشارع
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

اللبنانية

الاسلامي

الإسلام

الاسلام

إسلامي

النقاش

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-05-21
Lebanon24
05:08 | 2026-05-21
Lebanon24
05:00 | 2026-05-21
Lebanon24
04:41 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24