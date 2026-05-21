تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

2 حزيران… هل يحمل لبنان مفاجأة تفاوضية؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 02:00
A-
A+
2 حزيران… هل يحمل لبنان مفاجأة تفاوضية؟
2 حزيران… هل يحمل لبنان مفاجأة تفاوضية؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقد بات مؤيدو التفاوض المباشر مقتنعين أكثر من أي وقت مضى بأن لبنان لم يعد يملك ترف التمسك بالشكل، في ظل ما يتعرض له من ضغوط ميدانية واقتصادية غير مسبوقة. فبالنسبة إليهم، فإن الأولوية تبقى لوقف العدوان واستعادة الأرض وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، مهما كانت الوسيلة، شرط ألا تمسّ بالثوابت الوطنية. ويستند هؤلاء إلى تجارب سابقة، حيث لم يكن التفاوض غير المباشر أقل كلفة سياسية، ولا أكثر فاعلية في تحقيق النتائج المطلوبة، على رغم الخلافات، التي بدأت تطفو على السطح بين أعضاء الوفد اللبناني المفاوض. وهذه الخلافات، إن لم تتدّخل الرئاسة الأولى لحسمها، قد تؤثّر كثيرًا على المسار التفاوضي، في الجلسة المتوقعة في 2 حزيران المقبل.

لكن هذه الخلافات، في رأي بعض المراجع، لن تؤثّر على الهدف الأساسي، الذي من أجله ذهب لبنان إلى واشنطن، لكن ما يقلق هذه المراجع أكثر من أي أمر آخر فهو هذا التباين بين مؤيدي التفاوض المباشر مع إسرائيل، التي تحتل أجزاء واسعة من الجنوب، وبين معارضي هذا الشكل من التفاوض، بحيث أن المهمة الرئاسية تصبح مع هذا التباين الجوهري بين هذين المنطقين معقدة وصعبة، خصوصًا أنها تحاول، وفق ما يتردد في الكواليس، إيجاد صيغة وسطية تُبقي الباب مفتوحًا أمام التفاوض من دون الذهاب إلى خطوات صادمة داخليًا. ومن بين الأفكار المطروحة، اعتماد مسار مباشر شكليًا، وغير مباشر مضمونًا، بحيث يُحافظ على الحد الأدنى من التواصل المباشر تحت مظلة دولية، مع إبقاء تفاصيل التفاوض وإدارته ضمن قنوات وسيطة ومرنة بعض الشيء.

غير أنّ الإشكالية الأساسية لا تكمن فقط في شكل التفاوض، بل في طبيعة المرحلة التي دخلها لبنان والمنطقة معًا. فالمفاوضات الجارية لم تعد محصورة بوقف إطلاق نار أو بترتيبات ميدانية محدودة، بل تبدو أقرب إلى محاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك وحدود النفوذ والأدوار في الجنوب اللبناني، وهو ما يفسّر حجم الحساسية الداخلية تجاه أي خطوة قد تُفسَّر على أنّها انتقال سياسي من منطق الهدنة إلى منطق التسوية الشاملة.

وفي هذا السياق، ترى بعض الأوساط السياسية أنّ إسرائيل تحاول استثمار اللحظة الإقليمية الحالية، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية ومالية خانقة يعيشها لبنان، لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة، تبدأ من الجنوب ولا تنتهي عنده. ولذلك، فإنّ جزءًا من الاعتراض الداخلي على التفاوض المباشر لا يرتبط فقط بالشكل البروتوكولي أو بالشعارات التقليدية، بل بالخوف من أن يتحول هذا المسار تدريجيًا إلى مدخل لتغييرات أعمق في التوازنات اللبنانية الداخلية.

في المقابل، يعتبر مؤيدو الانفتاح على أي صيغة تفاوضية أنّ لبنان لم يعد يحتمل سياسة الانتظار أو إدارة الأزمة بالحد الأدنى. فالدولة المنهكة اقتصاديًا والمؤسسات المترهلة والعجز المتفاقم في البنى الخدماتية، كلها عوامل تجعل أي تأخير في تثبيت الاستقرار مكلفًا للغاية، خصوصًا أنّ الجنوب يحتاج إلى إعادة إعمار واسعة وإلى ضمانات تمنع تجدّد المواجهة في كل مرحلة توتر إقليمي.

ومن هنا، تبدو الرئاسة اللبنانية أمام اختبار دقيق للغاية. فهي مطالبة بالحفاظ على الحد الأدنى من التوازن الداخلي، ومنع انفجار الانقسامات السياسية حول ملف شديد الحساسية، وفي الوقت نفسه إدارة مفاوضات معقدة تحت ضغط دولي وأمني كبير. ولذلك، فإنّ أي خلل في وحدة الموقف اللبناني أو أي تضارب داخل الوفد المفاوض قد يمنح الجانب الإسرائيلي هامشًا إضافيًا للمناورة والضغط.

كما أنّ بعض المراقبين لا يستبعدون أن يكون التباين الحالي جزءًا من عملية شدّ حبال داخلية تهدف إلى تحسين الشروط التفاوضية أكثر مما تعكس انهيارًا فعليًا للمسار القائم. فلبنان، بكل مكوّناته، يدرك أنّ العودة إلى الحرب الشاملة ليست خيارًا قابلًا للتحمل، وأنّ أي انفجار واسع جديد قد يدفع البلاد إلى انهيارات تتجاوز بكثير حدود الخسائر العسكرية والمادية. من هنا فإن بعض المعلومات غير الرسمية تفيد بأن لبنان سيحمل معه في 29 الشهر الجاري وفي 2 حزيران المقبل بعض المفاجآت غير المنتظرة، والتي من شأنها أن تجعل من المستحيل ممكنًا. وهذا ما قصده رئيس الجمهورية عندما قال بأنه سيفعل المستحيل من أجل انقاذ لبنان مما يتخبط به حاليًا.

لكن في المقابل، لا يبدو أنّ الطريق إلى التسوية سيكون سهلاً أو سريعًا. فالفجوة لا تزال واسعة بين ما تطلبه إسرائيل من ضمانات أمنية طويلة الأمد، وبين ما يعتبره لبنان مساسًا بسيادته أو محاولة لفرض وقائع سياسية تحت النار. وبين هذين السقفَين، تبقى واشنطن تحاول تدوير الزوايا ومنع انهيار المفاوضات، إدراكًا منها أنّ فشل المسار الديبلوماسي قد يعيد المنطقة بأكملها إلى حافة انفجار يصعب احتواؤه لاحقًا.

 

Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لجلسة الثلاثاء التفاوضية: هل يدخل لبنان مرحلة جديدة ؟
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان إلى التفاوض 3… فهل يحمل معه "مضبطة اتهام" لردع إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-05-21
Lebanon24
05:08 | 2026-05-21
Lebanon24
05:00 | 2026-05-21
Lebanon24
04:41 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24