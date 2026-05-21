تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان

Lebanon 24
21-05-2026 | 02:47
A-
A+
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان
شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان شهر أيار هذا الموسم يُعتبر الابرد منذ اكثر من عشرين عاماً، فقد اعتاد اللبنانيون وبخاصة اهل البقاع والساحل ان يشعروا بالموجات الحارة في النصف الثاني من ايار، الاّ انّ المنخفضات الجويّة والكتل الباردة التي تنحرف على اليونان وتركيا، ما زالت تؤثر على لبنان وسوريا وفلسطين بطقس متقلّب بين المشمس والممطر والبارد، أضف الى تأخُر نشاط المنخفض الهندي على شبه الجزيرة العربية.
Advertisement

وتابع: "ضرب منخفض جوّي بارد مطلع الشهر الحالي تركيا وانحرفت نسبة عالية من امطاره وثلوجه الى لبنان وسوريا بين 3 و 6 ايار فبلغت نسبة الهطولات خلال هذا المنخفض، في القبيات: 87,5مم وطرابلس: 55,2مم، بولونيا والخنشارة وضهور الشوير: 117,4مم، زحلة: 61مم، بيروت:164,4, رومية وعين سعادة:121,3مم زغرتا: 121,2مم  بشري: 70,3مم صيدا: 127,6مم، وتابعت حالات عدم الاستقرار سيطرتها على المنطقة على الرغم من خروقات رياح جنوبية شرقية دافئة بين الحين والآخر، الاّ انّ معدل درجات الحرارة لهذا الشهر قد تراجعت بين 3 و 8 درجات مئوية.

وأشار خنيصر إلى ان لبنان مرّ خلال هذين اليومين بحالة عدم استقرار جديدة، انخفضت خلالها درجات الحرارة وتساقطت امطار متفرقة بين 5 و 11ملم بخاصة في وسط البلاد وتدنت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسوف تصل هذه الليلة الى 21 نهارا على الساحل و 15 درجة ليلاً وفي البقاع: 21 نهاراً و 8 درجات ليلاً، مضيفا: "لكن متى سنشعر باقتراب الصيف؟"

وأضاف: "المنخفض الهندي الموسمي بدأ بالتمركز فوق دول الخليج ومع تدني قيَم الضغط الجوّي مطلع الشهر المقبل سوف يمدد الكتل الحارة نحو شمال شبه الجزيرة العربية ليبدأ لبنان بعد الخامس من حزيران بطقس يميل الى الصيف فتستقر الاجواء وتتحوّل تدريجياً الى حارة، وتتخطى درجات الحرارة ساحلا 31 درجة."

وأشار خنيصر إلى ان الطقس خلال الايام الاخيرة من شهر ايار، سيبقى ربيعياً، معتدلاً، ترتفع درجات الحرارة بشكل خفيف وتستقر حتى نهاية الاسبوع الاول من حزيران.
 
مواضيع ذات صلة
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما ينتظر فضل شاكر والأسير في السادس من شهر أيار المقبل
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتصاد لبنان بعد الحرب: اكثر من 20 إلى 25 مليار دولار لإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ليبيا تعتمد أول ميزانية موحدة منذ 13 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الجزيرة

البقاع

الخليج

طرابلس

فلسطين

بيروت

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-05-21
Lebanon24
05:08 | 2026-05-21
Lebanon24
05:00 | 2026-05-21
Lebanon24
04:41 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24