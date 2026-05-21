شهر أيار الحالي الأبرد منذ أكثر من 20 عاماً.. هذا موعد أول موجة حارة ستضرب لبنان

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان شهر أيار هذا الموسم يُعتبر الابرد منذ اكثر من عشرين عاماً، فقد اعتاد اللبنانيون وبخاصة اهل والساحل ان يشعروا بالموجات الحارة في النصف الثاني من ايار، الاّ انّ المنخفضات الجويّة والكتل الباردة التي تنحرف على اليونان وتركيا، ما زالت تؤثر على وسوريا وفلسطين بطقس متقلّب بين المشمس والممطر والبارد، أضف الى تأخُر نشاط المنخفض الهندي على شبه العربية.وتابع: "ضرب منخفض جوّي بارد مطلع الشهر الحالي وانحرفت نسبة عالية من امطاره وثلوجه الى لبنان وسوريا بين 3 و 6 ايار فبلغت نسبة الهطولات خلال هذا المنخفض، في القبيات: 87,5مم وطرابلس: 55,2مم، بولونيا والخنشارة وضهور الشوير: 117,4مم، : 61مم، :164,4, رومية وعين :121,3مم زغرتا: 121,2مم بشري: 70,3مم : 127,6مم، وتابعت حالات عدم الاستقرار سيطرتها على المنطقة على الرغم من خروقات رياح جنوبية شرقية دافئة بين الحين والآخر، الاّ انّ معدل درجات الحرارة لهذا الشهر قد تراجعت بين 3 و 8 درجات مئوية.وأشار خنيصر إلى ان لبنان مرّ خلال هذين اليومين بحالة عدم استقرار جديدة، انخفضت خلالها درجات الحرارة وتساقطت امطار متفرقة بين 5 و 11ملم بخاصة في وسط البلاد وتدنت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسوف تصل هذه الليلة الى 21 نهارا على الساحل و 15 درجة ليلاً وفي البقاع: 21 نهاراً و 8 درجات ليلاً، مضيفا: "لكن متى سنشعر باقتراب الصيف؟"وأضاف: "المنخفض الهندي الموسمي بدأ بالتمركز فوق دول ومع تدني قيَم الضغط الجوّي مطلع الشهر المقبل سوف يمدد الكتل الحارة نحو شمال شبه الجزيرة العربية ليبدأ لبنان بعد الخامس من حزيران بطقس يميل الى الصيف فتستقر الاجواء وتتحوّل تدريجياً الى حارة، وتتخطى درجات الحرارة ساحلا 31 درجة."وأشار خنيصر إلى ان الطقس خلال الايام الاخيرة من شهر ايار، سيبقى ربيعياً، معتدلاً، ترتفع درجات الحرارة بشكل خفيف وتستقر حتى نهاية الاسبوع الاول من حزيران.