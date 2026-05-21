تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين

نوال الأشقر Nawal al Achkar

|
Lebanon 24
21-05-2026 | 03:00
A-
A+
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين
من الأضحى إلى الصيف: الحرب تُسقط الموسم السياحي وخسائر بالملايين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يشهد القطاع السياحي في لبنان واحدًا من أكثر مواسمه هشاشة منذ أعوام، إذ تبدو المؤشّرات قاتمة، على بُعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الصيفي، مع تسجيل نسب إشغال متدنّية في الفنادق، وتراجع واضح في حركة الوافدين، وسط مخاوف متزايدة من انهيار الموسم بالكامل، وفقًا للتطورات الأمنيّة.


Advertisement
الأضحى لا ينعش السياحة
في وقت كانت المؤسسات السياحيّة تعوّل على عيد الأضحى، لتعويض جزء من الخسائر التي مُنيت بها خلال عيدي الفطر والفصح، يغيب الزوار العرب والأجانب، كما يحاذر عدد كبير من المغتربين القدوم لقضاء العيد مع عائلاتهم،بسبب المخاوف الأمنيّة واحتمال تجدّد التصعيد العسكري في أيّ لحظة. في المقابل، تقتصر الحركة السياحيّة الحاليّة على تنقّلات داخليّة محدودة، نحو مناطق تُعدّ أكثر أمانًا، في ظل مناخ من القلق والترقّب، انعكس مباشرة على حركة الحجوزات، وأعاد القطاع إلى دائرة الانكماش.
في هذا السياق، يكشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أنّ نسبة الإشغال في فنادق بيروت لا تتجاوز 7 إلى 8 في المئة، فيما تنخفض أكثر في المناطق الأخرى، مستبعدًا أيّ تحسّن في الحجوزات في الفترة الفاصلة عن الأضحى "إذا كنّا نتوقّع أي تحسّن، فقد يكون بنسبة 5 أو 6 في المئة أو أقل، هذا ليس لبنان، وهذه ليست سياحة لبنان".


خسائر السياحة تُرهق الاقتصاد

لا يقتصر تأثير الأزمة على القطاع السياحي فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد اللبناني ككل، نظراً لارتباط السياحة الوثيق بالنشاط الاقتصادي العام. وفي هذا الإطار، لفت الخبير الاقتصادي وخبير قطاع الطاقة إدمون شماس في حديث لـ "لبنان 24" إلى دور القطاع السياحي في تحريك العجلة الاقتصاديّة وإدخال العملة الصعبة، مؤكدًّا أنّه «يشكّل العمود الفقري للاقتصاد، ويساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع اختلاف هذه النسبة تبعًا للظروف الأمنيّة والسياسيّة».
وأوضح شماس أنّ القطاع السياحي شهد تراجعًا حادًا خلال حرب الإسناد الأولى عام 2024، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد اللبناني عمومًا، لافتًا إلى أنّعدد السياح انخفض بنحو 32% مقارنة بعام 2023. إلا أنّ عام 2025 سجّل، بحسب وصفه، "إعادة إحياء نسبيّة للاقتصاد والقطاع السياحي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 45% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بعودة السياح الخليجيين والأوروبيين، وتراجع التوترات الأمنيّة، وتحسّن حركة الطيران". لكن هذا التحسّن لم يكن كافيًا لإعادة القطاع إلى مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والانهيار الاقتصادي "كانت السياحة تساهم قبل عام 2019 بنحو 20% من الناتج المحلي، بإيرادات سنوية قاربت 10 مليارات دولار".


خسائر بالملايين وموسم 2026 على المحك
أما في ما يتعلّق بعام 2026، فلفت شماس إلى أنّ التوقعات كانت تشير إلى موسم أفضل من عام 2025، غير أنّ اندلاع الحرب منذ مطلع آذار، سواء في الخليج أو على الساحة اللبنانية، قلب المشهد بالكامل. فقد أدت الاعتداءات المستمرة والتوترات الأمنيّة إلى تراجع الحجوزات، وتوقّف حركة الطيران، من وإلى عدد من الوجهات، ما انعكس مباشرة على القطاع السياحي وأدخله في حالة انكماش جديد. وأشار إلى أنّ ارتفاع أسعار النقل والمحروقات، إلى جانب تصاعد التوتر في الضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني، ساهم في تعميق الأزمة، مقدّرًا الخسائر الشهريّة للقطاع السياحي ما بين 500 و600 مليون دولار "وهذا الرقم كبير جدًّا مقارنةً بالواقع الاقتصادي اللبناني".


انكماش السياحة يقلّص تدفّق الدولار
تُعدّ عائدات القطاع السياحي من أهم مصادر إدخال العملة الصعبة إلى الاقتصاد اللبناني، حيث تشكّل تدفّقات الدولار الناتجة عن الإنفاق السياحي والمغتربين رافعة أساسيّة للاحتياطات النقديّة. في السياق لفت شماس إلى أنّتراجع أعداد السياح انعكس انخفاضًا في تدفّق العملات الأجنبيّة، لا سيّما الدولار، الأمر الذي فاقم الركود الاقتصادي "خصوصًا أنّ القطاع السياحي يحرّك قطاعات أساسيّة مثل الفنادق والمطاعم والنقل والخدمات". وحذّر شماس من التداعيات السلبيّة لاستمرار الحرب والتوتّرات الإقليميّة، لاسيّما في الخليج.إضافة إلى المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب، سواء عبر ارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة وكلفة النقل، أو من خلال تراجع فرص التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي. وتوقّع أن تؤدي الأزمة الحاليّة إلى تفاقم الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة "في ظل عجز شريحة واسعة من اللبنانيين، لا سيّما في الجنوب والضاحية والبقاع عن تسديد الرسوم والضرائب، ما سينعكس على إيرادات الدولة ويعمّق الأزمة المالية، في وقت لم يتمكّن فيه لبنان بعد من التعافي من تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي،الذي بدأ عام 2019."
وبذلك، تبدو آمال اللبنانيين بموسم صيفي يعيد بعض الحيويّة إلى البلاد معلّقة على تطورات أمنيّة، لا تزال مفتوحة على كلّ الاحتمالات، ما يقوّض فرص إنقاذ الموسم السياحي، الذي يُعدّ شريانًا أساسيًّا للعملة الصعبة، ومحرّكًاللقطاعات الاقتصاديّة المرتبطة به.

 

المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية زغرتا - اهدن بحث مع اصحاب المؤسسات السياحية تحضيرات موسم الصيف
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
موسم السياحة تراجع بنسبة 90 بالمئة..إقفال مؤسسات وصرف موظفين وخسائر بالملايين
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفنادق فارغة"... الأشقر: لا مؤشرات على حركة سياحية في عيد الأضحى
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس: لالتزام عملية تنظيم ذبح الاضاحي في عيد الاضحى
lebanon 24
Lebanon24
21/05/2026 12:46:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

البحر الأحمر

رئيس اتحاد

الأوروبيين

اللبنانية

لبنان 24

الأوروبي

الخليجي

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر Nawal al Achkar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-05-21
Lebanon24
05:08 | 2026-05-21
Lebanon24
05:00 | 2026-05-21
Lebanon24
04:41 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
Lebanon24
04:34 | 2026-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24